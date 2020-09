WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne własna firma + 2 aleojak założyć sklep internetowy 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Jak założyć własny sklep internetowy? Poradnik krok po kroku Pandemia koronawirusa zmieniła nasze codzienne życie o 180 stopni. I to w każdym jego aspekcie: musieliśmy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z kontaktów z najbliższymi, sprawy urzędowe zaczęliśmy załatwiać telefonicznie, a zakupy zaczęliśmy robić przez Internet. Podziel się (materiały partnera) Te nagłe zmiany dotknęły także biznesu. Wiele sklepów praktycznie z dnia na dzień musiało zmienić sposób działania i błyskawicznie przystosować się do „nowej rzeczywistości”. W wielu przypadkach tradycyjne zakupy (np. poprzez wizytę w sklepie stacjonarnym) były przecież po prostu niemożliwe. Zyskała na tym branża e-commerce. Dane dotyczące obrotów handlu elektronicznego w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych w lutym i marcu tego roku mówią o ponad 50-procentowym wzroście w porównaniu do lutego i marca ubiegłego roku. Dla wielu właścicieli firm handlowych takie przestawienie sposobu funkcjonowania okazało się niezwykle trudne. Podczas zakładania sklepu internetowego pojawia się wiele tematów, o których należy pomyśleć jeszcze przed rozpoczęciem głównego etapu działalności. Wydaje się, że wszystko powoli wraca do „normalności sprzed epidemii”, ale prognozy ekspertów o drugiej fali zachorowań i groźbie ponownego lockdownu gospodarki sprawiają, że warto przygotować się na każdą ewentualność. Jak zatem uruchomić swój własny e-sklep? Jakie formalności należy załatwić? Krok 1: Wybierz odpowiedni model logistyczny Najpopularniejsze modele prowadzenia sklepu online to: własny magazyn;

dropshipping / cross - docking;

fulfillment. Najbardziej klasycznym modelem jest własny magazyn. Przyjęcie towaru, jego kompletacja i wysyłka realizowane jest we własnym zakresie. Z kolei w modelu zwanym dropshippingiem zamówiony towar trafia do klienta bezpośrednio z magazynu producenta. Cross - docking to rozwiązanie, w którym towar odbierany jest od kilku dostawców, a następnie kompletowany i wysyłany przez sprzedawcę do zamawiającego. Natomiast fulfillment to model, w którym magazynowanie, kompletację i wysyłkę realizuje operator logistyczny. Tym różni się od dropshippingu, że w tym przypadku asortyment cały czas znajduje się „na stanie” u któregoś z dostawców współpracujących ze sprzedawcą. Które rozwiązanie wybrać? Własny magazyn to rozwiązanie przeznaczone zazwyczaj dla sklepów o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku. W przypadku biznesów o mniejszej skali lub takich, które wciąż dynamicznie rosną, najkorzystniejszy jest cross - docking lub fulfillment. Jeśli najważniejszy jest czas realizacji zamówienia - należy zdecydować się na własny lub wynajęty magazyn albo rozwiązanie fulfillmentowe. Krok 2: Wybierz oprogramowanie sklepowe Wybór oprogramowania zależy od odpowiedzi na pytania dotyczące: docelowego zakresu usług;

łatwości wprowadzania zmian;

kosztów związanych z comiesięcznym utrzymaniem sklepu. Na podstawie tych kryteriów możemy wydzielić dwa typy podejścia do oprogramowania e-sklepu: oprogramowanie pudełkowe;

oprogramowanie bezpłatne na licencji Open Source. Do najpopularniejszych systemów typu Open Source należą: WooCommerce, PrestaShop, Magento czy OpenCart. Każde z nich ma wady oraz zalety i przed jego wyborem należy zadać sobie kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji, a także przyszłości biznesu. Dla początkujących przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem wydaje się wtyczka WooCommerce do WordPressa. Jest to system łatwy w obsłudze, tani i wydajny. Bardziej rozwinięte biznesy powinny zastanowić się nad bardziej skalowalnym rozwiązaniem, takim jak PrestaShop, OpenCart czy oprogramowanie pudełkowe. Ostatnie z wymienionych rozwiązań, czyli tak zwany SaaS, polega na opłacaniu comiesięcznego abonamentu, w ramach którego otrzymuje się gotowy e-sklep osadzony na jednym z udostępnianych przez usługodawcę szablonów. Krok 3: Ułatwiaj użytkownikom płatności za zakupy Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań: szybkie przelewy, karty, BLIK, Apple Pay i Google Pay, płatności ratalne. Wybór rozwiązania zależy od tego, kim jest odbiorca Twoich produktów i usług. Jeśli sprzedajesz zabawki, najwygodniejsze może okazać się dla niego płacenie BLIK-iem. Jednak jeśli oferujesz telewizory - pomyśl o wprowadzeniu płatności ratalnych. Krok 4: Zintegruj swój sklep z systemem ERP Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) służą do konsolidacji wszystkich funkcji organizacji w całym przedsiębiorstwie. Mają one wiele zalet, takich jak: automatyzacja niektórych powtarzających się czynności;

oszczędność czasu przeznaczonego na realizację zamówień;

poprawa jakości obsługi klienta;

zwiększenie efektywności pracowników poprzez planowanie produkcji i obiegu zadań;

poprawa bezpieczeństwa danych. Krok 5: Wybierz odpowiednią domenę i hosting dla sklepu Dobra domena powinna być unikalna, krótka i łatwa do zapamiętania. Należy wybrać taką domenę, która nie będzie kojarzona z serwisem Twojej konkurencji - może to sprawić, że część Twoich potencjalnych klientów przez pomyłkę „wyląduje” na stronie innego przedsiębiorstwa. Przemyślany wybór pozwoli uniknąć nieraz kosztownej wpadki, nie tylko pod kątem sprzedaży, ale także wizerunkowej. Hosting polega na wykupieniu wolnej przestrzeni serwera, na stałe podłączonego do Internetu, z którym stale komunikują się użytkownicy strony www lub sklepu internetowego na nim umieszczonego. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań znajdują się między innymi: serwer dedykowany, współdzielony oraz tak zwany VPS. Dla początkujących biznesów najlepszym rozwiązaniem wydaje się serwer współdzielony, ze względu na niską cenę oraz łatwość obsługi. Lepiej rozwinięte firmy mogą zdecydować się na przykład na wykupienie serwera VPS. Krok 6: Zaprojektuj przyjazny dla użytkownika interfejs sklepu Zapewnienie odbiorcy jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania z serwisu odgrywa kluczową rolę w powodzeniu każdego internetowego biznesu. Łatwy w obsłudze sklep internetowy powinien być: użyteczny (ułatwiać dotarcie do produktu);

dostępny (ułatwiać korzystanie wszystkim osobom, także niewidomym czy niepełnosprawnym);

atrakcyjny (schludny i ładny dla oka). Krok 7: Promuj swój sklep w Internecie Możliwości promocji biznesu w Internecie jest co niemiara, a wybór najlepszego rozwiązania zależy od specyfiki branży oraz grupy odbiorców produktów. Niezmiennie warto inwestować w SEO, czyli tak optymalizować stronę, aby była ona częściej i chętniej „odwiedzana” przez roboty indeksujące Google oraz innych wyszukiwarek internetowych. Dodatkowe akcje wspierające pozycjonowanie strony (jak prowadzenie bloga czy link building) spowodują zwiększenie widoczności i wzrost ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Niezależnie od takich działań warto zastanowić się nad promocją oferty w Google Ads oraz mediach społecznościowych, czyli tak zwanych social media. Wybór miejsca znowu zależy od tego, kim są odbiorcy Twoich produktów. Krok 8: Pamiętaj o RODO i innych kwestiach prawnych Podczas prac nad tworzeniem sklepu internetowego nie możesz zapominać o takich kwestiach jak RODO, uprawnienia konsumenckie (reklamacje, gwarancje, rękojmia) czy własność intelektualna. Często kwestie te spychane są na dalszy plan i traktowane „po macoszemu”, a prowadząc biznes internetowy, na pewno się od nich nie ucieknie. Dokształcaj się i zdobywaj wiedzę Jak widać, to tematyka bardzo rozległa, a kwestii, nad którymi należy się pochylić, jest wiele. Warto myśleć długofalowo i być na bieżąco z nowinkami branżowymi, a także uzupełniać wiedzę tam, gdzie okazuje się, że czegoś nie wiemy. Jednym z takich miejsc jest przygotowany przez nas poradnik „Jak założyć własny sklep internetowy?”. Poruszamy w nim i rozszerzamy wszystkie omówione powyżej informacje. Jest to ogromna dawka wiedzy, która dostępna jest za darmo: wystarczy zarejestrować się w serwisie ALEO.com lub zapisać na newsletter blogowy ALEO.com. Formularz zapisu znajduje się pod tym linkiem: https://aleo.com/pl/sklep-internetowy-poradnik-do-pobrania.

