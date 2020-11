Jak zadbać o bezpieczeństwo zakupów w sieci?

1. Sprawdzaj aplikacje

2. Nie powielaj stosowanych haseł

3. Dodatkowe zabezpieczenia

4. Sprawdzaj sprzedawców

5. Bezpieczne zakupy = bezpieczna dostawa

O swoim bezpieczeństwie w sieci trzeba myśleć zawsze. Aby je sobie zapewnić, można zastosować kilka prostych rozwiązań, które nie są uciążliwe, a pozwalają zniwelować możliwość kradzieży lub udzielenia dostępu do danych osobom do tego nieuprawnionym.

Sprawdzaj aplikacje

Obecnie niemal każdy duży sklep czy dyskont posiada własną aplikację na smartfony, którą klient może pobrać na swoje urządzenie i używać jej, np. zamiast karty do zbierania punktów lojalnościowych czy korzystania ze zniżkowych kuponów. Korzystanie z takich aplikacji jest bezpieczne, pod warunkiem, że użytkownik pobierze ją ze sprawdzonego źródła, a więc bezpośrednio ze strony dostawcy tej aplikacji, czyli wydającego ją sklepu, albo z Google Play, App Store czy innego, podobnego im miejsca. Zarówno Google, jak i Apple, weryfikują bezpieczeństwo udostępnianych aplikacji, dlatego są to miejsca bezpieczne dla użytkowników.

Nie powielaj stosowanych haseł

Najczęstszym błędem, który popełnia wielu użytkowników i osób kupujących w sieci, jest powielanie haseł do stron internetowych i aplikacji. Powielanie, a więc używanie tego samego hasła do różnych aplikacji i stron. Taka praktyka z jednej strony jest ułatwieniem dla użytkownika, ponieważ nie musi on zapamiętywać kilkunastu lub kilkudziesięciu haseł do różnych aplikacji, jednak to z kolei ułatwia również złodziejom dostęp do danych. W przypadku kradzieży jednego hasła, hakerzy będą próbowali go użyć również w innych aplikacjach. Jeśli hasło będzie takie same, szybko uzyskają do nich dostęp. To kwestia kluczowa dla zabezpieczenia kont bankowych, z których dokonujemy płatności m.in. za zakupy w sieci - każde z nich powinno mieć silne hasło, inne niż hasła zastosowane na pozostałych kontach w bankowości elektronicznej lub mobilnych aplikacjach banków.

Dodatkowe zabezpieczenia

Zakupy w sieci można robić z dowolnego urządzenia, które jest podłączone do internetu, jednak najczęściej zakupów dokonujemy za pomocą osobistego komputera lub smartfonu. Warto więc zadbać o właściwe zabezpieczenie tych urządzeń, a więc, przede wszystkim, ich blokowanie kiedy nie są używane, a także nałożenie dodatkowych zabezpieczeń. Istnieją specjalne programy szyfrujące, które przy każdej próbie uruchomienia sprzętu żądają podania hasła, jednak wystarczy chociażby podstawowe hasło, które należy wpisać podczas logowania się do systemu komputerowego, lub konieczność podania PIN lub narysowania wzoru na smartfonie. Nowoczesne urządzenia posiadają również czytniki linii papilarnych, które szybko weryfikują, czy do urządzenia próbuje dostać się jego właściciel, czy osoba do tego nieuprawniona.

Sprawdzaj sprzedawców

Bezpieczeństwo zakupów w sieci wiąże się nie tylko z koniecznością zabezpieczenia komputera, smartfonu czy wyboru odpowiednich haseł, ale również z odpowiednim dobraniem usługodawców i sprzedawców. Zakupy warto robić w zaufanych miejscach, a firmy, których nie znamy, dokładnie weryfikować. Można to zrobić chociażby przez sprawdzenie w ogólnodostępnych bazach, np. KRS czy CEIDG, czy firma rzeczywiście istnieje i kiedy powstała. Informacji dostarczą również opinie dotychczasowych klientów, a jeśli korzystamy z serwisów aukcyjnych, tytuł Super Sprzedawcy lub jemu podobne. Serwisy takie jak Allegro weryfikują sprzedawców i nadają tytuły jedynie tym, którzy cieszą się dobrą opinią użytkowników.

Obawiając się o bezpieczeństwo zakupów u nieznanego sprzedawcy, można również skorzystać z opcji zapłaty za towar przy odbiorze. Dostawa za pobraniem zwykle jest droższa, jednak umożliwia kupującemu zapłatę dopiero w momencie, w którym otrzyma do ręki zamówiony towar. Jeśli sprzedawca nie umożliwia płatności za pobraniem, warto się zastanowić nad skorzystaniem z jego usług.

Bezpieczne zakupy = bezpieczna dostawa

Bezpieczeństwo w zakupów w sieci nie kończy się na samym zakupie. Zamówione produkty muszą jeszcze dotrzeć do kupującego, i chociaż droga ta wykracza już poza internet, to w nim ma swój początek. Za najbezpieczniejsze uważane są obecnie usługi kurierskie - dobry kurier dostarcza zamówiony towar prosto do rąk odbiorcy, a przy dostawie weryfikuje jego tożsamość. Współczesne technologie umożliwiają obecnie wieloetapowe weryfikowanie odbiorców, np. przez numer telefonu oraz kod weryfikacyjny, wysyłany przez firmę kurierską smsem lub mailem. Na podobnych zasadach można odebrać paczkę z Paczkomatu InPost - w tym wypadku dodatkowym ułatwieniem jest posiadanie aplikacji InPost, dzięki której można otworzyć paczkomat w kilka sekund, używając opcji zdalnego otwierania.

Chcąc zachować bezpieczeństwo zakupów w sieci, warto więc pamiętać zarówno o zabezpieczeniu urządzeń, jak i wybieraniu odpowiednich sprzedawców i metod przesyłki. W ten sposób niwelujemy niebezpieczeństwo kradzieży, nie tylko zakupionych rzeczy, ale i danych osobowych lub pieniędzy.