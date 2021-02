WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne pozycjonowanie + 3 pozycjonowanie stronjak założyć sklep internetowyContent marketing Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 02-02-2021 12:39 Materiał partnera: Empressia Jak wypozycjonować sklep internetowy? Każdy właściciel sklepu internetowego chciałby, aby na jego stronę trafiło jak najwięcej potencjalnych klientów. Pomóc może w tym wypozycjonowanie danej witryny. Wykorzystując odpowiednie techniki, możesz zapewnić sobie wyższe miejsce w rankingach wyszukiwania. Sprawdź, jak dobrać odpowiednie frazy kluczowe i dowiedz się, czym jest content marketing oraz link building. Share Źródło: Materiały prasowe Dlaczego pozycjonowanie sklepu internetowego jest ważne? Optymalizacja strony sklepu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zyskanie nowych klientów oraz wyróżnienie się na tle konkurencji. Podstawowym zadaniem pozycjonowania jest zwiększenie widoczności danej strony w wyszukiwarce, co sprawia, że użytkownik znacznie łatwiej może trafić na daną ofertę. Działania w ramach optymalizacji są bowiem prowadzone w taki sposób, aby dotrzeć do wcześniej określonej grupy osób, które mogłyby być zainteresowane sprzedawanymi w sklepie produktami. Odpowiednio zaplanowane pozycjonowanie sklepu internetowego może także przyczynić się do zwiększenia zaufania potencjalnych klientów do marki. Jeżeli na nurtujące ich pytania znajdą odpowiedzi na Twojej stronie, będziesz dla nich ekspertem w danej dziedzinie. Dzięki temu klienci pozostaną na bieżąco z ofertą marki oraz spróbują lepiej poznać promowane przez nią produkty. Analiza konkurencji pod kątem SEO – sprawdź wybrane frazy kluczowe Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, należy ustalić cel wykonywanych zadań, opracować odpowiednią strategię i określić potrzebny budżet. Jednym z pierwszych elementów składających się na prawidłowe pozycjonowanie sklepu w internecie jest dokładna analiza konkurencji. Zadanie to polega na znalezieniu najchętniej odwiedzanych witryn oferujących podobne produkty do tych, które są w asortymencie Twojego sklepu. Po znalezieniu określonych stron należy dokonać ich dokładnej analizy pod kątem pojawiających się na nich słów kluczowych. Dzięki temu możesz znaleźć frazy niezbędne do skutecznego wypozycjonowania Twojej witryny. Warto zwrócić uwagę nie tylko na najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę wyrażenia, lecz także na tzw. frazy z długiego ogona, pozwalające na szybsze znalezienie interesującej daną osobę treści. Opisane działania ułatwiają stworzenie elementów strony tak, aby witryna pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania. Przemyślane działania SEO – spraw, aby wyszukiwarki zauważyły Twój sklep Po dokonaniu wnikliwej analizy konkurencji możesz przejść do optymalizacji strony pod kątem SEO. Jeżeli zależy Ci na tym, aby witryna była dla potencjalnych klientów atrakcyjna, musisz zadbać o jej właściwą strukturę. Użytkownik, który nie będzie mógł swobodnie poruszać się po stronie, prawdopodobnie nie zrobi zakupów w Twoim sklepie. Ważne jest także dostosowanie witryny do przeglądania jej na telefonie, ponieważ coraz więcej osób szuka ofert sprzedaży za pomocą smartfona. Działania SEO to również użycie wcześniej wyróżnionych słów kluczowych. Powinny one zostać wykorzystane na stronie, aby witryna wyświetlała się w wynikach wyszukiwania. Dobrze także zadbać o to, żeby adres URL sklepu odpowiadał temu, co użytkownik może znaleźć w ofercie. Musisz upewnić się, że usunięto wszelkie potencjalne błędy związane m.in. z wyświetlaniem strony. Mogą one zniechęcać klientów oraz wpływać na czas ładowania strony. Do działań SEO zalicza się również prowadzenie kont firmowych w social mediach takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Content marketing – zdobądź zaufanie klientów W zdobywaniu nowych klientów oraz budowaniu świadomości marki, istotną rolę odgrywa także content marketing, określany również mianem marketingu treści. Wiążące się z nim działania polegają na dostarczaniu użytkownikom interesujących i wartościowych treści. Jeśli chcesz zyskać zaufanie osób wchodzących na Twoją stronę, musisz przygotować materiały, które dostarczą im nowych wiadomości, a także pozwolą na nawiązanie relacji z marką. Dobrym sposobem na wykorzystanie content marketingu jest założenie firmowego bloga. Ciekawa treść wzbogacona o odpowiednio dobrane słowa kluczowe to doskonały sposób na zwiększenie ruchu na danej stronie. Pamiętaj również, że do działań w ramach marketingu treści zalicza się też opisy produktów i kategorii, a także infografiki, zdjęcia oferowanych rzeczy, filmiki oraz webinary, które zdobywają coraz większą popularność. Wykorzystanie tego rodzaju rozwiązań sprawia również, że dana marka przez wielu użytkowników traktowana jest jako ekspert w danej dziedzinie. Link building – dlaczego linkowanie jest tak ważne? Linkowanie to kolejna kwestia, która powinna zainteresować osoby chcące wypozycjonować swój sklep internetowy. Odnośniki do Twojej witryny z innych domen powodują, że Google uznaje stronę za ciekawą, a co za tym idzie – częściej wyświetla ją w wynikach wyszukiwania. Co więcej, jeżeli linki do sklepu znajdują się na innych znanych stronach, znów wzrasta wspomniane wcześniej zaufanie potencjalnych klientów do danej marki. Należy jednak pamiętać, aby wybierać wyłącznie domeny wartościowe, ponieważ w tym przypadku znacznie ważniejsza jest jakość niż ilość. Warto także pamiętać o dodawaniu odnośników do poszczególnych kategorii lub produktów w treściach na swojej stronie. Dzięki temu użytkownicy szybciej znajdą interesujący ich asortyment. Ponadto dziś niezwykle szybko rozwija się influencer marketing. Osoby z dużą liczbą obserwujących w social mediach obecnie znacznie szybciej wzbudzają w innych zaufanie. Wielu ludzi traktuje osoby znane na Instagramie czy YouTube jako swoich idoli, a co za tym idzie, wybiera polecane przez nich produkty. Pozycjonowanie sklepu internetowego – z jakich narzędzi korzystać? Wymienione wyżej działania są jedynie przykładami wybranymi z wielu zadań, które składają się na skuteczne pozycjonowanie strony. Część z nich jest trudna lub niemożliwa do wykonania samodzielnie. Obecnie na rynku znajdziesz wiele programów usprawniających działania pod kątem SEO. Przykładem tego rodzaju narzędzi mogą być Google Analytics, pozwalający na poznanie statystyk dotyczących określonej witryny czy Google Keyword Planner, który pomaga w znalezieniu słów kluczowych. Trudno obecnie wskazać najskuteczniejszy z dostępnych programów – wszystko zależy od potrzeb oraz oczekiwań danego sklepu. Czy warto zlecić pozycjonowanie sklepu firmie zewnętrznej? Choć pozycjonowanie sklepu internetowego często wydaje się proste, wymaga pełnego zaangażowania i jest niezwykle czasochłonne. Co więcej, pomimo wielu dostępnych narzędzi, aby zaplanować i wykonać określone zadania, musisz mieć odpowiednią wiedzę. Optymalizując stronę samodzielnie, można popełnić wiele błędów, przez co sklep nie będzie dla wyszukiwarki Google stroną atrakcyjną lub użytkownicy stracą zaufanie do danej marki. Doświadczeni eksperci z agencji Empressia zaplanują i wdrożą działania, które skutecznie zwiększą ruch na Twojej stronie, co zapewni Ci nowych klientów. Przemyślane i długofalowe działania to klucz do sukcesu każdego sklepu internetowego. FAQ 1. Dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie sklepu internetowego? Działania SEO gwarantują dużą liczbę wejść na stronę, a co za tym idzie, prowadzą do zwiększenia rozpoznawalności marki, zaufania do niej, a w efekcie do zakupu danego produktu. 2. Czy content marketing jest opłacalny? Content marketing to jeden z najlepszych sposobów na zwiększenie znaczenia swojej marki, dlatego inwestycja w wysokiej jakości marketing treści zawsze się opłaca. 3. Ile kosztuje pozycjonowanie sklepu przez firmę zewnętrzną? Nie można z góry określić ceny pozycjonowania. Każdy klient powinien być traktowany indywidualnie. Ponadto koszt działań ustalany jest po wykonaniu wstępnych analiz oraz konsultacji. Materiał partnera: Empressia