Jak wybrać tablet? Czym kierować się podczas zakupu

Coraz mniej czasu spędzamy przy ekranie komputerów i laptopów, a do przeglądania sieci i sprawdzania poczty wystarczy nam jedynie ekran smartfona lub – jeśli jest zbyt mały – tablet. Jak wybrać ten właściwy? Warto zwrócić uwagę na kilka czynników.

Tani tablet z dużym wyświetlaczem przyda się każdemu

Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej mobilni i przenosimy większe sfery naszego życia do sieci. Płatności, zakupy, czerpanie informacji ze świata – wszystko to możemy znaleźć w sieci. Aby móc wygodnie korzystać z dobrodziejstw internetu, potrzebny jest dobrej jakości sprzęt. Tablet jest stosunkowo prosty w obsłudze, wyjątkowo wygodny i o wiele bardziej mobilny niż laptop. Wystarczy stałe połączenie z internetem, by być ciągle na bieżąco – w pracy, podróży, nawet podczas codziennego relaksu w łóżku czy na kanapie.

Duży ekran to podstawa

Aby wygodnie z niego korzystać, potrzebny jest ci sprzęt z odpowiednio dużym wyświetlaczem. Dzięki niemu wykonywanie wszystkich czynności będzie łatwiejsze, a dodatkowo spory ekran przyda się podczas oglądania filmów. Dlatego warto zainwestować w urządzenie o przekątnej około 8-10 cali. Na szczęście tego typu modele znajdziesz już w średnim segmencie cenowym, nie kosztują więcej niż 700 złotych. Przykładowo tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus oferuje ekran o przekątnej aż 10,3 cala, co zapewnia dużą powierzchnię roboczą.

Zwróć uwagę na matrycę

Wielkość to jednak nie wszystko, liczy się również rozdzielczość i rodzaj zamontowanej matrycy. Im większa rozdzielczość, tym lepsza szczegółowość obrazu, tak więc warto mieć to na uwadze wybierając sprzęt z wyższej półki. Jeżeli natomiast chodzi o rodzaj matrycy, to prym wiodą przede wszystkim urządzenia IPS oraz OLED. Tańsze matryce TN co prawda zapewniają szybki czas reakcji, jednak dzieje się to kosztem gorzej odwzorowanych kolorów i słabszym nasyceniem. Matryce IPS zapewniają natomiast znacznie lepsze nasycenie barw, ale kosztem nieco wyższej ceny. Prym jeśli chodzi o jakość ekranu wiodą urządzenia OLED, które poza świetnym nasyceniem oferują również doskonale odwzorowaną czerń oraz mniejsze zużycie energii – w przypadku ciemnych obrazów czy filmów czarny piksel jest po prostu wyłączony i nie pobiera energii.

Ważne parametry

Aby zapewnić sobie wysoki komfort użytkowania i sprawną pracę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaki procesor został zamontowany w tablecie oraz jaką ilością pamięci RAM dysponuje. W zależności od ceny tablet może być wyposażony w cztero-, sześcio- lub nawet ośmiordzeniowy procesor, im lepszy model wybierzesz, tym większa będzie wydajność podczas korzystania z zaawansowanych aplikacji czy gier. Równie ważną rolę pełni pamięć RAM. To od niej zależy to, na ilu aplikacjach możemy działać jednocześnie i jak będzie to wpływać na wydajność systemu.

W domu czy mobilnie

Jeśli planujesz korzystać z tableta poza domem, musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na pojemność baterii wyrażanej w miliamperogodzinach (mAh). Oczywiście im więcej, tym dłużej urządzenie będzie w stanie pracować na jednym ładowaniu. By wydłużyć czas pracy baterii pamiętaj, aby nie otwierać na tablecie zbyt wielu aplikacji jednocześnie i wyłączyć zasobożerne funkcje takie jak lokalizacja czy Wi-Fi, gdy nie korzystasz z urządzenia i nie są ci potrzebne. Ponadto musisz zastanowić się nad tym, jak planujesz łączyć się z siecią. Jeśli będziesz używać tableta głównie w domu, możesz wybrać tańszy tablet z modułem Wi-Fi, który z łatwością podłączysz do domowej sieci. Jeśli jednak chcesz korzystać z urządzenia poza domem, konieczny będzie wybór urządzenia z modułem LTE – w ten sposób zapewnisz sobie stały dostęp do internetu w każdym miejscu.