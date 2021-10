Jak wybrać smartwatcha na lata. Zobacz funkcje, które musi mieć

Inteligentny zegarek już dawno przestał służyć wyłącznie do odczytywania powiadomień. Z jego pomocą możesz zarządzać smartfonem z poziomu nadgarstka, odczytywać i odpisywać na wiadomości, zarządzać muzyką płynącą ze słuchawek, a także monitorować stan swojego organizmu zarówno podczas spoczynku, jak i wymagających treningów na siłowni. Dobry i tani smartwatch nie zastąpi smartfona, ale jest jego idealnym dopełnieniem. Warto więc zadbać o to, by posłużył ci przez wiele lat.