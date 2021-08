WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

kuchnia + 2 wyposażenie domurtveuroagd Modest Wilanowski Dzisiaj, 12-08-2021 10:59 Artykuł poleca RTV EURO AGD Jak wybrać odpowiedni zlewozmywak? Badania przeprowadzone przez jednego z czołowych producentów zlewozmywaków na świecie pokazały, że ponad 60% czynności kuchennych odbywa się w strefie wody. I nie chodzi tylko o brudne naczynia – nawet posiadając zmywarkę dobrze jest przepłukać wstawiane do niej talerze czy garnki. W większości domów zlew będzie pierwszym miejscem odstawienia kubka po herbacie czy garnka z gorącą wodą; przy gotowaniu bieżąca woda jest nieodzownym elementem – czy to do mycia produktów, czy do wykorzystania bezpośrednio w przepisie. Share Źródło: Pixabay Źle dobrany zlewozmywak (i bateria, którą często traktujemy ze zlewem jako całość) może stanowić spore utrudnienie. Zbyt mały zlew nie pomieści naszych naczyń lub ciężko będzie przygotować produkty do gotowania; źle dobrany materiał będzie podatny na uszkodzenia – mechaniczne i spowodowane temperaturą – i trudny w utrzymaniu w czystości; zbyt mały zasięg kranu utrudni korzystanie z niego. Na co należy zwrócić uwagę, mierząc się z wyborem zlewozmywaka i baterii? Zlewozmywak – odporność Rozmiar - Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest oczywiście rozmiar – dobrany zarówno do potrzeb, jak i miejsca w kuchni. Nawet przy dużych potrzebach nie zawsze konieczny jest zlew dwukomorowy – zlewy w rozmiarach XL, zazwyczaj o wymiarach 84+ cm na 50+ cm (jak zlew Blanco LEGRA XL 6) oferują wystarczającą ilość miejsca do codziennego funkcjonowania nawet dużej rodziny przy jednej tylko komorze mycia. Materiał – od materiału, z którego wykonano zlew, zależy nie tylko jego wygląd, ale również żywotność, odporność na uszkodzenia i łatwość utrzymania w czystości. Na przykład zlew LEGRA XL 6 powstał z innowacyjnego materiału, który w 80% składa się z granitu. Przekłada się to zwiększoną odporność na temperaturę (nawet do 280'C), na powstawanie plam, na uderzenia i zarysowania. Dzięki temu wygląd zlewozmywaka pozostaje nieskazitelny przez cały okres użytkowania. Układ – warto zwrócić uwagę, czy wybrany model zlewu pozwala na jego odwrócenie – ułatwi to ustawienie komory mycia w optymalnym położeniu, również blisko ścian czy mebli kuchennych Ociekacz i odpływ – ociekacz może zawierać odpływ, może również – jak przypadku zlewu LEGRA – odprowadzać wodę bezpośrednio do komory mycia. Warto zadbać, by ta ostatnia wyposażona była w korek z sitkiem – ułatwi to utrzymanie zlewu w czystości i zapobiegnie dostawaniu się odpadków do odpływu. Bateria – wygląd i funkcjonalność Wybierając baterię bardzo często kierujemy się tylko wyglądem – i podczas gdy oczywiście jest on ważny, by nie rzec decydujący, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które zapobiegną późniejszym rozczarowaniom prowadzącym do wymiany baterii. Zasięg – brzmi może zbyt prosto, ale zasięg kranu ma olbrzymie znaczenie w codziennym korzystaniu. Standardowe baterie kuchenne obracają się jedynie na boki, dlatego warto sięgnąć po krany z wyciąganą wlewką – takie jak Deante GERBERA BGB. Strumień wody kierować można dokładnie tam, gdzie to potrzebne – by szybko umyć ulubiony kubek, opłukać dokładnie naczynia czy napełnić garnek stojący na kuchence obok. Aerator – ta mała końcówka na samym końcu kranu zapewnia napowietrzenie strumienia wody. Często jest dokupowana oddzielnie, co może zaburzać wygląd sprzętu kuchennego – w przypadku modelu GERBERA aerator świetnej klasy jest wbudowany we wlewkę. Przypadnie do gustu osobom szukającym rozwiązań ekonomicznych i ekologicznych - dzięki funkcji napowietrzania możliwe jest bowiem korzystanie z silnego strumienia podczas zmywania przy niewielkim zużyciu wody. Sposób montażu armatury – jeśli warunku na to pozwalają, warto wybrać baterię stojącą – zdecydowanie łatwiejszą w montażu i codziennej obsłudze niż baterie ścienne. Głowica – element mocno techniczny, na który rzadko kiedy zwracamy uwagę. W uproszczeniu, głowica w kranie odpowiada za regulację przepływu wody. By cieszyć się długim korzystaniem z baterii, warto wybrać kran z głowicą wykonaną z odpornego materiału (np. GERBERA BGB wyposażona jest głowicę ceramiczną). Głowica ceramiczna jest odporna na uszkodzenia i odkształcenia oraz o wiele wytrzymalsza od dawniej stosowanych modeli uszczelkowych. Wygląd, funkcjonalność, trwałość Jak wspomnieliśmy, wygląd zarówno zlewozmywaka, jak i baterii, często odgrywa kluczową rolę przy wyborze nowych. Wyposażając lub remontując kuchnię, warto poświęcić jednak chwilę uwagi także elementom funkcjonalnym – dzięki temu wybrane produkty nie będą utrudnieniem w codziennym korzystaniu z kuchni i będziemy mogli cieszyć się ich funkcjonowaniem przez długi czas.