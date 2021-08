WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne euronet + 2 kuchniawyposażenie domu Modest Wilanowski Dzisiaj, 11-08-2021 13:05 Artykuł poleca RTV EURO AGD Jak wybrać odkurzacz pionowy? Pierwszy odkurzacz elektryczny na świecie powstał na początku dwudziestego wieku. Oczywiście technologicznie ówczesne urządzenia nie mają wiele wspólnego z tymi oferowanymi dzisiaj, ponad wiek później – w Europie pierwszy jednoosobowy (tak, zazwyczaj odkurzacze wymagały obsługi kilku osób) odkurzacz ważył 17,5 kilograma! Urządzenia te przez długi czas pozostawały ciężkie, nieporęczne i bardzo drogie, dopiero w latach 50-tych, wraz ze spadkiem cen, weszły do powszechnego użytku. Dziś możemy wybierać spośród dziesiątków rodzajów i setek modeli różnych producentów sprzęty lekkie, poręczne, wydajne i zaawansowane technologicznie. Share Źródło: Pixabay Wygodę zapewniają szczególnie odkurzacze pionowe; urządzenia bezprzewodowe, kompaktowe, łatwe w przechowywaniu i obsłudze – niewymagające plączących się przewodów zasilających, z dużą mocą ssania i zaawansowanymi filtrami. Na rynku dostępna jest szeroka gama modeli w zróżnicowanych cenach - co potrafi przysporzyć problemów podczas wyboru właściwego. Nie zawsze najtańszy znaczy najgorszy, a czasem szumne hasła reklamowe niewiele mają wspólnego z prawdziwą jakością pracy. Jak zatem wybrać odkurzacz pionowy, na jakie elementy zwrócić uwagę? Wybór odkurzacza Wybór właściwego odkurzacza pionowego powinniśmy zacząć przede wszystkim od określenia, do czego będziemy go używać – czy z jego pomocą chcemy regularnie sprzątać cały dom, czy raczej potrzebujemy dodatkowego urządzenia, po które sięgniemy od czasu do czasu, by sprzątnąć rozsypaną mąkę. Szalenie ważne są powierzchnie do sprzątania – zarówno pod kątem ich wielkości, jak i materiału – czego innego będziemy szukali w przypadku płaskich powierzchni, a inne urządzenia przeznaczone są np. do dywanów. Na przykładzie jednego z modeli firmy Dyson, czołowego producenta domowego AGD świetnej klasy, przyjrzyjmy się, na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając odkurzacz pionowy. Bateria – odkurzacze pionowe z definicji są bezprzewodowe i działają w oparciu o akumulatory. Tutaj liczy się nie tyle sama pojemność baterii, ile czas pracy – w zależności od mocy urządzenia i dodatkowych parametrów nie zawsze bardziej pojemna bateria przełoży się dłuższy czas pracy. W przypadku Dysona V11 Torque Drive Extra 7 ogniwowy akumulator niklowo-kobaltowo-aluminiowy pozwala na pracę do 60 min. Ponadto, urządzenie dysponuje wymiennym akumulatorem przez co zmieniając baterię czas pracy wydłuża się jeszcze bardziej. Pełne ładowanie trawa do 4,5 godziny. Moc ssania i silnik – chcemy, by nasz pionowy odkurzacz dysponował odpowiednią mocą i bez problemu ściągał różnego rodzaju zabrudzenia. Dzięki silnikowi Hyperdymium (125 tysięcy obortów na minutę) model Dyson V11 generuje aż 220 AW mocy ssania. Odkurzacz ten dysponuje technologią optymalizacji mocy w zależności od warunków, w których pracuje – oszczędzając baterię i dysponując mocą tam, gdzie to potrzebne. Waga i poręczność urządzenia – odkurzacz pionowy zazwyczaj kupowany jest, by ułatwić sobie życie i podnieść komfort sprzątania. Oczywiście im mocniejsze urządzenie, tym cięższe potrafi być – w przypadku Dysona V11 to waga zaledwie 2,97 kg. Odkurzacz przechowujemy w ściennej stacji ładującej, dzięki czemu jest pod ręką, gotowy do użycia. Filtracja – filtracja powietrza przepływającego przez odkurzacz jest szalenie ważna, nie tylko dla alergików – zależy nam na tym, by nieczystości i pyły zgromadzić w pojemniku, a nie rozsiać na nowo po całym domu. Odkurzacz Dyson V11 wyposażony jest w 6 warstwowy, hermetyczny system filtracji, dzięki czemu jest w stanie wychwycić 99,7% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona – to poziom wielkości bakterii i alergenów. Pojemnik – tu sytuacja jest prosta – im większy pojemnik, tym rzadziej musimy go opróżniać. Wybierając Dysona V11 otrzymamy odkurzacz wyposażony w pojemnik o pojemności 0,76l. Dodatkowo, specjalny system "Point and shoot" pozwala na higieniczne jego opróżnienie – cały kurz w brud wyrzucane są bezpośrednio do kosza i nie trzeba ich dotykać. Komfort korzystania – ta kategoria jest bardzo szeroka, mieści się tu zarówno wspomniana wcześniej waga i poręczność urządzenia, jak również takie elementy jak cicha praca (na przykład konstrukcja V11 pochłania wibracje i wytłumia dźwięk, co ogranicza hałas emitowany przez urządzenie), ilość końcówek o różnych szczotkach, włosiu i kształtach do różnych powierzchni i miejsc, a także wielofunkcyjność. Dyson V11 wyposażony jest w system DLS, który wykrywa opór przy szczotce 360 razy na sekundę, automatycznie zmieniając prędkość silnika i dopasowując moc ssania do dywanów i twardych podłóg. Ponadto, Dyson V11 może służyć zarówno jako duży odkurzacz pionowy, jak i mały odkurzacz do sprzątania miejsc trudno dostępnych. Rosnąca popularność Odkurzacze pionowe cieszą się stale rosnącą popularnością. Są wydajne i wygodne w użyciu, zawsze pod ręką, a brak kabli zasilających zarówno ułatwia korzystanie, jak i zwiększa bezpieczeństwo (nie ma ryzyka, że pociecha lub domowy czworonóg zaplącze się w przewody). Mimo wykorzystania innowacyjnych technologii te sprzęty nie muszą rujnować domowego budżetu, o czym najlepiej świadczy oferta Euro RTV AGD.