Jak wybrać drukarkę. Modele do domu i małej firmy Drukarka jest sprzętem, który przyda się w każdym domu, a dobrze wybrana posłuży całej rodzinie przez długie lata. W zależności od swoich potrzeb możesz zdecydować się na tanią i prostą drukarkę lub droższe urządzenie wielofunkcyjne, które przyda się podczas bardziej zaawansowanych zadań. Wybór zależy od kilku czynników. Warto postawić na urządzenia wielofunkcyjne (Adobe Stock) Dobra drukarka to stosunkowo niewielki koszt, przed zakupem warto również zwrócić uwagę na cenę i dostępność tuszy bądź tonerów. Decydując się na zakup drukarki mało znanej firmy możesz mieć spory problem ze znalezieniem zamienników. Atramentowa czy laserowa Choć mogłoby się wydawać, że drukarki atramentowe już dawno ustąpiły miejsca mocniejszym i bardziej wydajnym modelom laserowym, to jednak wciąż jesteśmy w stanie wymienić kilka sytuacji, w których ta pierwsza będzie górą. Drukarka atramentowa doskonale sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy zależy ci na dużo głębszych barwach i przyzwoitym kontraście, czyli na przykład podczas drukowania zdjęć czy wykresów potrzebnych w prezentacji. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są drukarki żelowe, które zapewniają lepszą jakość wydruku oraz szybsze wysychanie tuszu. Jeśli natomiast chodzi o drukarki laserowe, ich największym atutem jest szybkość i wydajność. Przy pomocy jednego tonera będziesz w stanie wydrukować o wiele więcej stron niż z wkładem atramentowym. Niestety, przekłada się to również na cenę samego wkładu, która będzie o wiele wyższa. Sam proces drukowania wygląda o wiele inaczej niż w starszych drukarkach. Zamiast nanoszenia na papier mikroskopijnych kropli atramentu, drukarka laserowa naświetla światłoczułą powierzchnię, która pobudza się i nanosi toner na kartkę. Urządzenia laserowe mogą wydrukować nawet kilkanaście tysięcy stron miesięcznie, co znacznie przewyższa pod tym względem sprzęt atramentowy. Zwykle producenci zamieszczają na opakowaniach informację na ile stron druku wystarczy dany wkład. Dzieląc cenę tonera przez liczbę możliwych do wydrukowania stron otrzymasz koszt jednej kartki. Może się okazać, że przy niektórych tonerach lub tuszach znacznie przewyższa on ceny z punktów ksero. Czarno-białe czy kolorowe Wybór monochromatycznej drukarki to tańsza alternatywa, która sprawdza się przeważnie w biurach, gdzie drukuje się sporo dokumentów, ale również w każdym gospodarstwie domowym. Jeżeli natomiast chcesz drukować zestawienia i wykresy, dobrym pomysłem będzie postawienie na drukarki z opcją zainstalowania kolorowego tonera. Więcej niż zwykła drukarka Urządzenia wielofunkcyjne to rozwiązanie dla osób, które potrzebują czegoś więcej niż okazjonalne wydrukowanie kilku stron. Profesjonalne urządzenia przeznaczone zarówno dla dużych firm, jak i małych działalności odpowiadają wszelkim potrzebom konsumentów. Drukowanie czarno-białe i w kolorze, skaner, kopiarka, a także funkcja skanowania obustronnego mogą być bardzo przydatne, dlatego warto zainwestować w bardziej zaawansowane urządzenia. Jeżeli potrzebujesz sprzętu, który spełni wszystkie twoje wymagania, warto postawić na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, które łączy w sobie funkcje drukarki, kopiarki i skanera.