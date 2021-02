WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 komputermonitor Patryk Wieczorek Dzisiaj, 24-02-2021 15:45 Jak wybrać dobry monitor. Modele do pracy i rozrywki Monitor to jedno z tych urządzeń, które wpływa na komfort codziennego korzystania z komputera. Niestety, w wielu przypadkach pozostawia ona wiele do życzenia. Jeżeli spędzasz przy domowym komputerze dużo czasu na pracy lub graniu w wymagające gry, warto postawić na to, co najlepsze. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Dobry monitor sprawi, że codzienna rozgrywka będzie jeszcze bardziej emocjonująca Źródło: Pexels Wbrew pozorom monitory o dużej przekątnej ekranu nie muszą kosztować mnóstwa pieniędzy. Warto postawić na rozwiązania, które oferują dobrą jakość obrazu, a także dokładniej przyjrzeć się specyfikacji. Dobry monitor, to znaczy jaki? Zanim zagłębisz się w niuanse techniczne, najpierw zastanów się, do jakich zadań będzie ci potrzebny monitor. Szukasz sprzętu do grania, okazjonalnego przeglądania sieci przez godzinkę dziennie, czy może monitora do pracy, który nie męczy oczu? Trudno znaleźć model idealnie wpasowujący się w te wszystkie kryteria, dlatego należy przede wszystkim skupić się na tym, do jakich celów będziesz wykorzystywać go najczęściej. Dzięki temu możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy unikając kupowania sprzętu z funkcjami, z których w ogóle nie skorzystasz. Typy matryc monitorów Istnieją trzy podstawowe typy matryc monitorów: TN to przede wszystkim stosunkowo niedroga opcja, którą wyróżnia szybki czas reakcji, a także przyzwoity czas odświeżania. Doskonale nadaje się do gry jednoosobowej, szczególnie jeśli chodzi o gry wymagające refleksu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy przed monitorem siedzi kilka osób – wtedy dają o sobie znać stosunkowo niewielkie katy widzenia. IPS to obecnie jeden z najpopularniejszy typów matryc, który przebija wersje TN pod względem odwzorowania barw. To bardzo dobry wybór do pracy biurowej czy okazjonalnego przeglądania sieci lub oglądania filmów. Gwarantuje wysoką jakość czerni i przyzwoity kontrast. Ma zdecydowanie lepsze kąty widzenia niż matryce TN, choć czas reakcji jest nieco niższy. Dobrze nadają się zarówno do codziennego użytku, jak i na przykład prac graficznych. VA – monitory z wyższej półki cenowej stanowią połączenie matryc TN i IPS. Mają lepsze kąty widzenia niż matryce TN i przyzwoity czas odświeżania, z drugiej strony oferują też bardzo dobre nasycenie kolorów i niską jasność czerni. Świetnie nadadzą się jako monitory do grania w spokojniejsze, mniej dynamiczne gry. Postaw na odpowiednią rozdzielczość Jeśli szukasz monitora do innych zadań niż jedynie praca biurowa, kwestia rozdzielczości ędzie dla ciebie równie ważna co rodzaj matrycy. Obecnie standardem na rynku jest rozdzielczość Full HD, choć na uwagę zasługują nowocześniejsze rozwiązania w postaci monitorów 2k, a nawet 4k. W przypadku tych ostatnich lepiej będzie zdecydować się na monitor o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 27 cali, choć na rynku znajdziesz również modele o większej przekątnej, nawet 31,5 cala. W ten sposób będziesz w stanie docenić należytą ostrość obrazu. Czas reakcji i częstotliwość odświeżania To dwa parametry, które odpowiadają za komfort korzystania z monitora podczas wyświetlania bardziej dynamicznych obrazów, niezależnie czy chodzi o grę czy też wyświetlanie filmów. Czas reakcji to nic innego niż informacja o tym, ile czasu potrzebuje piksel by zapalić się i całkowicie zgasnąć. Najlepsze monitory dostępne na rynku oferują czas reakcji na poziomie 1 ms, choć wiele tańszych modeli dostępnych na rynku ma czas reakcji 4 lub 5 ms. Częstotliwość odświeżania określa to, ile razy w ciągu jednej sekundy zmienia się obraz na ekranie. Standardem w odświeżaniu obrazu jest 60 Hz, jeśli jednak myślisz o wymagającym monitorze do dynamicznych gier, lepszym rozwiązaniem będzie częstotliwość na poziomie 144 Hz. Wysoka częstotliwość odświeżania wpływa na większy komfort oczu podczas oglądania dynamicznych scen. Monitor to dla wielu osób podstawowa przestrzeń zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dlatego nie warto podejmować decyzji pochopnie, ale przeanalizować wszystkie swoje potrzeby, nim wybierzesz idealny model. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze