Jak wybrać dobrą hulajnogę elektryczną? W jakich sytuacjach opłaca się kupować hulajnogi elektryczne? Na co zwrócić uwagę, wybierając hulajnogę elektryczną? Na powyższe pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie – zapraszamy do szybkiej lektury.

Czym są hulajnogi elektryczne? Na co zwrócić uwagę, kupując hulajnogę elektryczną? Jakie zalety i wady ma hulajnoga elektryczna?

Hulajnogi elektryczne cieszą się sporą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Ze względu na swoje możliwości coraz więcej osób decyduje się na hulajnogi elektryczne, zastępując nimi standardowe środki transportu – tramwaj czy samochód. Jesteś zainteresowany zakupem hulajnogi elektrycznej? Na co zwrócić uwagę, kupując pojazd tego rodzaju? Szczegóły znajdziesz w niniejszym artykule.

Czym są hulajnogi elektryczne?

Co to jest hulajnoga elektryczna? To nic innego, jak standardowa hulajnoga, ale wyposażona dodatkowo w silnik. Dzięki temu jazda na niej jest mniej męcząca, bo nie wymaga odpychania się. A zatem standardowa hulajnoga elektryczna jest pojazdem elektrycznie napędzanym, dwuosiowym z kierownicą.

Na rynku aktualnie można znaleźć wiele różnorodnych hulajnóg elektrycznych. Jeśli szukasz niezawodnych i wysokiej jakości pojazdów, koniecznie sprawdź ofertę na stronie https://www.oleole.pl/deskorolki-elektryczne.bhtml, gdzie dostępne są urządzenia również w atrakcyjnych cenach.

Hulajnogi elektryczne można podzielić na modele miejskie oraz off-road’owe. Te pierwsze z reguły rozpędzają się do około 25 km/h, drugie natomiast pozwalają rozwinąć dużo większe prędkości. Elektryczne hulajnogi miejskie można aktualnie przetestować w większych miastach. Jeśli nie jesteś pewny, czy takie pojazdy są dla Ciebie świetną opcją, koniecznie skorzystaj z tej możliwości i wypożycz hulajnogę elektryczną już teraz.

Na co zwrócić uwagę, kupując hulajnogę elektryczną?

Na co zwracać uwagę, kupując hulajnogę elektryczną? Do najważniejszych parametrów zalicza się maksymalne obciążenie, napęd, łożyska, kółka, rama, hamulce czy kierownicę. W przypadku kółek zastanów się, jakie rozwiązania będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Aktualnie na rynku można znaleźć zarówno standardowe pojazdy dwukołowe, jak i z większą ilością kółek. Modele czterokołowe będą doskonałym rozwiązaniem na długie trasy po nierównych nawierzchniach.

Kupując hulajnogę elektryczną, sprawdź także jakość łożysk, które zostały w niej zamontowane. Ważne, aby wybierać te pojazdy, które mają łożyska wyróżniające się wysoką odpornością na przeciążenia. Jeśli natomiast chodzi o ramę i kierownicę, to ten pierwszy element powinien być bardzo solidny, gdyż to on właśnie odpowiada za utrzymywanie użytkownika. W przypadku kierownicy natomiast warto decydować się na te modele, które mają opcje jej regulowania. Dzięki temu bez problemu dostosujesz wysokość do swoich potrzeb.

Wśród hamulców wyróżnia się przede wszystkim sprężynowe oraz elastyczne. Niektóre hulajnogi elektryczne mają także hamulce ręczne, które z reguły umieszcza się tuż przy kierownicy.

Ważne są także parametry związane z mocą silnika, rozmiarem kół, maksymalnym obciążeniem i maksymalną prędkością. Moc silnika dopasuj do własnych potrzeb, podobnie jak rozmiar kół. Większe koła mają lepszą amortyzację, ale nieco trudniej się nimi kieruje. Małe natomiast świetnie sprawdzą się u dzieci, ponieważ sama jazda będzie dla nich w takiej sytuacji sporo łatwiejsza. Jeśli natomiast chodzi o maksymalne obciążenie, parametr ten należy dopasować do swojej wagi. To bardzo ważne, ponieważ pozwala uniknąć nie tylko przeciążeń, ale i wypadków. Maksymalną prędkość, którą może rozwijać hulajnoga elektryczna, również dopasuj do własnych potrzeb. Dorosłe osoby często decydują się na pojazdy, które jeżdżą z prędkością wynoszącą maksymalnie 45 km/h.

Ostatnie kryterium to oczywiście czas pracy po jednym naładowaniu. Im mocniejszy akumulator, tym dłuższy czas działania hulajnogi. A to przekłada się na dłuższą jazdę, bez konieczności ładowania hulajnogi elektrycznej. Przy krótkich trasach czas pracy hulajnogi elektrycznej nie jest aż tak bardzo istotny. Sprawdź również, jaki jest czas ładowania interesujących Cię modeli.

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu komfortu samej jazdy, możesz dokupić także dodatkowe wyposażenie – na przykład siodełko. Taka opcja świetnie sprawdzi się podczas dłuższych tras.

Jakie zalety i wady ma hulajnoga elektryczna?

Hulajnogi elektryczne mają wiele zalet. Najważniejszą – według użytkowników – jest to, że nie trzeba właściwie wysilać się fizycznie, aby móc na takiej hulajnodze jeździć. Jedyne, co będziesz musiał robić, to kierowanie i dozowanie prędkości – oraz oczywiście hamowanie. Z tego powodu hulajnoga elektryczna jest niesamowicie wygodnym i komfortowym środkiem transportu po mieście.

Ponadto hulajnogi elektryczne dają sporo swobody. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim te urządzenia, które w większych miastach można wypożyczać. Z reguły stacje, na których należy je zostawiać, znajdują się w wielu miejscach. A zatem bez względu na to, gdzie chcesz jechać, jest spora szansa, że w pobliżu znajdziesz stanowisko, na którym będziesz mógł odstawić hulajnogę elektryczną. Możliwość wypożyczenia hulajnogi elektrycznej ma także inną zaletę. Otóż osoby, które nie są do końca przekonane do zakupu, mogą wypróbować, czy faktycznie taki środek transportu będzie dla nich optymalnym rozwiązaniem.

Niestety elektryczna hulajnoga ma również swoje wady. Niektórzy za minus uważają to, że jazda na hulajnodze elektrycznej w żaden sposób nie wpływa ani na naszą wytrzymałość fizyczną, ani na kondycję. Jeśli zależy Ci na tym, aby przemieszczając się z punktu A do punktu B jednocześnie zaliczyć mały trening, lepszą opcją dla Ciebie będzie standardowa hulajnoga lub rower.

Kolejną wadą hulajnogi elektrycznej jest cena. Niestety urządzenia tego rodzaju nie należą do najtańszych opcji, bo nawet hulajnogi z niższej półki mogą być dla niektórych sporym wydatkiem. Minusem również jest konieczność regularnego ładowania hulajnogi elektrycznej i przede wszystkim pamiętanie o tym.

Warto pamiętać, że komfort jazdy jest ważniejszy niż prędkość maksymalna. Wybierając hulajnogę elektryczną trzeba upewnić się, że jej maksymalny zasięg odpowiada potrzebom użytkownika. Należy też poćwiczyć jak bezpiecznie jeździć hulajnogą elektryczną zanim wyruszy się w dłuższą podróż.