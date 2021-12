Jak ustawić telewizor? Zmień salon w kinową salę

Niekiedy trudno ustawić telewizor tak, by każdy z domowników był zadowolony. Szczególnie wtedy, gdy kanapa nie stoi idealnie pośrodku albo zamiast niej mamy narożnik. W tej sytuacji warto zdecydować się na telewizor z przesuwanym uchwytem. Ułatwi to każdemu dostęp do ekranu, a przy okazji sprawi, że dźwięk będzie lepiej się rozchodził. To ważne, zwłaszcza gdy mamy kino domowe lub soundbar. Nie będziemy też złościć się, że domownicy krążą między kanapą a telewizorem, co często ma miejsce w małych mieszkaniach. Kolejną zaletą takiego uchwytu jest to, że światło słoneczne przestanie się odbijać. Nie trzeba będzie zasłaniać okna roletami, aby móc swobodnie oglądać ulubiony film w TV.