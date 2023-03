Jak ustawić optymalną wysokość biurka regulowanego?

Biurko regulowane – zdrowie i produktywność

Zmaganie się z bólem na co dzień nie tylko zdecydowanie pogarsza samopoczucie czy negatywnie wpływa na produktywność, ale czasem może też sprawiać, że skoncentrowanie się na najprostszych zadaniach staje się niemożliwe. Poza tym, przewlekły ból bywa symptomem poważnych chorób, które wymagają jak najszybszej konsultacji z lekarzem i podjęcia leczenia – lepiej więc tego nie lekceważyć.

Chcąc uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, warto pamiętać o jednej ważnej rzeczy: aktywność fizyczna to podstawa. Kręgosłup woli być w ruchu niż tkwić godzinami w jednej pozycji, w dodatku często nieprawidłowej i szkodliwej. Oprócz aktywnego spędzania wolnego czasu, warto także wdrożyć elementy aktywności fizycznej w trakcie pracy przy biurku: najprostszym rozwiązaniem jest systematyczna zmiana pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie. Aby ułatwić sobie to zadanie, zadbaj o dobrą organizację miejsca do pracy w domu i zainwestuj w solidne biurko do pracy na stojąco.

Biurko z regulacją wysokości to doskonały sposób na dostosowanie wysokości blatu do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu możesz pracować bardziej komfortowo i ergonomicznie, co z kolei pomoże ci zwiększyć produktywność. Co więcej, innowacyjne mechanizmy regulacji w biurkach elektrycznych umożliwiają zapisanie ustawień – wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby podnieść lub obniżyć blat na określoną wcześniej wysokość.

Idealna wysokość biurka

Zmiana pozycji w trakcie pracy nie przyniesie aż tak spektakularnych rezultatów, jeżeli wysokość biurka do pracy na stojąco i na siedząco będzie nieprawidłowa. Zbyt wysoko lub zbyt nisko umieszczony blat sprzyja utrwalaniu nieprawidłowej postawy, przez co pojawienie się rozmaitych dolegliwości w obrębie kręgosłupa to tylko kwestia czasu.

Według standardów ergonomii pracy, wymiary biurka muszą być dopasowane do indywidualnych uwarunkowań i potrzeb użytkownika – najlepiej, jeśli blat znajduje się na wysokości łokcia. W przypadku biurka stojącego możesz więc bardzo łatwo to określić: wstań i zegnij ręce w łokciach pod kątem prostym – odległość pomiędzy wierzchołkiem łokcia a podłogą to właściwa wysokość twojego biurka. Nie zapomnij przy tym uwzględnić takich elementów, jak obuwie czy akcesoria pomocne w pracy na stojąco, np. specjalna mata albo deska balansująca.

Jeśli chcesz uzyskać precyzyjne wymiary, możesz skorzystać z narzędzi dostępnych online, takich jak kalkulator wysokości biurka. Po wpisaniu swojego wzrostu otrzymasz informację na temat optymalnego zakresu wysokości, zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Biurko regulowane elektrycznie to świetny sposób na wyrobienie sobie nawyku systematycznej aktywności fizycznej, zwłaszcza w domowym biurze. Nie czekaj więc, aż twój kręgosłup zacznie wołać o pomoc – stwórz sobie wygodną i ergonomiczną przestrzeń do pracy.

Źródło: Oakywood - producent zrównoważonych produktów do Home Office