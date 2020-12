Jak trudne jest odkamienianie i czyszczenie ekspresów do kawy?

Dlaczego systematyczne czyszczenie ekspresu jest takie ważne?

Jak czyścić i odkamieniać ekspres do kawy? Czy rzeczywiście takie zadanie może stanowić wyzwanie dla zwykłego użytkownika? Sprawdźmy to na przykładzie ekspresów ciśnieniowych De’Longhi .

Odkamienianie ekspresu De’Longhi – jak to zrobić?

Zacznijmy od podstaw, czyli od odkamieniania. Powinno się je wykonywać średnio co 3-4 miesiące, czyli mniej więcej co 200-300 przygotowanych kaw. Wyliczenia te są jednak dość ogólne i nie uwzględniają na przykład takich elementów, jak jakość stosowanych filtrów do wody czy samej twardości wody. Aby nie przegapić odpowiedniego momentu warto po prostu obserwować swój ekspres. Gdy dysze spieniające mleko stają się mniej wydajne albo na pojemnikach pojawił się nalot, to znak, że ekspres wymaga szybkiego odkamieniania.