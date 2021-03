WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak technologie dbają o nas i środowisko w Dzień Kobiet Dziś Dzień Kobiet i warto zwrócić uwagę, że Polki przez ostatni rok stały się bardziej świadome, co wpisuje się w ogólnoświatowy trend. Wiele z nich postanowiło wykorzystać wszystko, co jest eko, zdrowe, wegetariańskie z dbałością o środowisko i samopoczucie oraz przede wszystkim wygodę. Dlatego kluczowe będzie korzystanie z nowoczesnych, ale ekologicznych rozwiązań technologicznych. Share Dzień Kobiet. Jak technologia o nas dba? Źródło: Pexels Kobieta jest hybrydą? Sukcesy Tesli sprawiły, że firmy motoryzacyjne wprowadzają coraz więcej nowych modeli aut elektrycznych czy hybrydowych. Te ostatnie to jednostka spalinowa, która współdziała z silnikiem elektrycznym. Pandemia "elektryków" się nie ima – chociaż łączna sprzedaż samochodów na świecie znacznie spadła, nie dotyczy to aut elektrycznych i hybryd, wynika z danych firmy EV-Volumes. W 2020 roku wzrost sprzedaży takich pojazdów odnotowano przede wszystkim w Europie - aż o 137 procent w porównaniu z rokiem 2019. Dlaczego kobiety docenią hybrydy? Bo nie słychać warkotu silnika i są praktyczne. W aucie jest cicho, a mimo to działa klimatyzacja i radio. Można w pojazdach swobodnie słuchać muzyki lub rozmawiać przez Bluetooth. Wiele aut tego typu posiada element uprzyjemniający jazdę, czyli automatyczną skrzynię biegów, co poprawia znacznie komfort jazdy. Wygoda dla kobiet jest bardzo istotna. Co ważne, takie autko w mieście pali bardzo mało paliwa. Dla pań, które codziennie jeżdżą po mieście, będzie to bardzo duża oszczędność. Na koniec warto wspomnieć, że większość pojazdów hybrydowych i elektrycznych to wyjątkowo efektywny i nowoczesny design, a modne kształty nie pozostają niedocenione. Zamiast roweru miejskiego Olbrzymi potencjał i zainteresowanie budzą mniejsze e-pojazdy jak hulajnogi czy deskorolki elektryczne, czyli hit minionego sezonu. Dlatego coraz częściej na miejskich ulicach widzimy pędzące e-pojazdem kobiety. W 2021 roku w kolejnych miastach w planie jest uruchomienie kolejnych wypożyczalni hulajnóg. Jednak coraz więcej przekonanych do tego typu pojazdów klientów postawi na własny sprzęt, ze względu na koszta. Hulajnogi są tanie w zakupie i eksploatacji, proste w parkowaniu i odporne na korki. Nie da się też ukryć, że jako sprzęt bezemisyjny, czyli pozytywnie wpływają na jakość powietrza w aglomeracjach. Tutaj wiele modeli można spotkać o niespotykanej i lekkiej konstrukcji. Co ważne, produkcją takich urządzeń nie zajmują się już tylko egzotyczne, nikomu nieznane firmy z Dalekiego Wschodu, gdzie można mieć uzasadnione obawy co do jakości i bezpieczeństwa, ale nawet światowe tuzy doskonale znane z rynku motoryzacyjnego, jak Fiat-500. Zobacz: Jaki kask wybrać na hulajnogę elektryczną? [Wideo] E-zdrowie – smart urządzenia Wyżej wymienione trendy zbiegają się w punkcie trzecim naszego zestawienia. Zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery to korzyść dla całego świata. Wyniknie ona z ograniczania wytwarzania energii w sposób zabijający środowisko. W tym trendzie od kilku lat rozwija się rynek urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie naszego stanu, poprawianie kondycji i zmniejszanie negatywnego wpływu stylu życia na zdrowie. Nowe technologie sprawiają, że codzienne życie staje się po prostu lepsze. Mogą zaplanować dzień, znaleźć czas dla rodziny, przyjaciół. Pozwolą sprawdzić, ile czasu śpimy przy zapalonym świetle i czy się po prostu mieliśmy szansę wyspać z uwzględnieniem fazy snu. Sprawdzą liczbę spalonych kalorii, dzięki wykonanym krokom w ciągu dnia oraz przypomną, że za długo siedzimy przy komputerze i należy wstać. Przypomną nam też o zaplanowanym treningu, czy wychwycą zmianę wagi. Ale nowe technologie możemy wykorzystać też do walki z tym, co niszczy nasze zdrowie. W Polsce pali ponad 3 miliony kobiet. Dla tych, które bez skutku próbowały rzucać i palą dalej, trafionym pomysł na zmianę nawyków z okazji dnia kobiet może być podgrzewacz tytoniu. Dzięki niemu pozbędą się nie tylko cuchnącego zapachu papierosów, ale też nie będą dłużej wdychać dymu, który ma najbardziej niszczycielski wpływ na ich zdrowie i urodę. W odróżnieniu od papierosa podgrzewacz nie spala tytoniu, a przez to nie wydziela dymu ani nie cuchnie jak papieros. Zamiast dymu powstaje tu aerozol, w którym jest znacznie mniej trujących związków niż w dymie z papierosa. U palących kobiet wokół ust często pojawiają się pionowe bruzdy nad górną wargą, które nazywa się "kodem kreskowym palacza". Wynika to z tego, że palenie papierosów skutkuje niedotlenieniem oraz odwodnieniem komórek ciała. Z biegiem czasu cera kobiet palących może stać się wysuszona i starzeć się szybciej niż u kobiet wolnych od tego nałogu. Dlatego u kobiet palących pojawiają się też charakterystyczne zmarszczki. Kobieta to królowa w domu Kobiety tak jak mężczyźni marzą o inteligentnym domu, do tego jest szereg urządzeń, które umilą nam życie po godzinach pracy. Idealnym prezentem z okazji dnia kobiet może być oczyszczacz powietrza, aromatyzer, nawilżacz czy żarówki. Wszystkie te urządzenia możemy sterować za pomocą aplikacji w smartfonie, a nawet dzięki Google Home przez głos. Każda kobieta, gdy wraca z siatkami do domu lub z dzieckiem na ręku chciałaby powiedzieć: "Hej Google, włącz światło w kuchni!". Nowoczesna kobieta śmiało wkracza w świat nowych technologii. Interesuje się pojazdami hybrydowymi, w zakorkowanym mieście może poruszać się e-hulajnogą i mierzy swój stan zdrowia za pomocą smartwatcha. Wie czym różni się podgrzewanie od palenia i za pomocą smartfona steruje w swoim domu urządzeniami AGD oraz inteligentnymi żarówkami, by wieczorem zmienić nastrój w domu na bardziej ciepły.