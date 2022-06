Jak stworzyć własny sklep internetowy? O tym nie możesz zapomnieć

Kiedy myślisz o sprzedaży przez internet, naturalne jest, że tym, co najbardziej cię pociąga, jest własny e-sklep. To bardzo dobry sposób na biznes w sieci i jeśli twoje produkty będą cieszyć się zainteresowaniem kupujących, a ty poświęcisz czas na promowanie własnej marki, z pewnością osiągniesz sukces.

Wiedz jednak, że poza prowadzeniem własnego sklepu, warto również zainteresować się tzw. marketplace’ami i to już od samego początku, kiedy tylko zdecydujesz się na sprzedaż w sieci. Dlaczego? Szybkie uruchomienie sprzedaży na Amazon , czy innej podobnej platformie sprzedażowej może przynieść ci natychmiastowe zyski, które dadzą ci zarobek, a jednocześnie możliwość budowania własnej marki w twoim e-sklepie. Marketplace’y docierają do ogromnej liczby klientów na całym świecie, co pozwala ci poszerzyć rynek zbytu z rodzimego na zagraniczny, często od razu w wielu krajach. Platformy zakupowe mają olbrzymie zaplecze marketingowe i logistyczne, często wykonają za ciebie część pracy, np. związanej z wysyłką. Poza tym są rozpoznawalne i cieszą się zaufaniem klientów, na które ty, rozpoczynając dopiero e-sprzedaż, musisz zapracować.

Samo założenie sklepu internetowego w dzisiejszych czasach nie stanowi dużego wyzwania. Możesz pójść jedną z dwóch dróg: zlecić postawienie twojego sklepu specjalistom lub zrobić to samodzielnie. Jakie są zalety i wady każdego z rozwiązań? Jeśli zdecydujesz się na usługę doświadczonych ekspertów, na pewno otrzymasz profesjonalny sklep, który łatwo obsłużyć i który świetnie się prezentuje. Niestety, musisz za to zapłacić, zwykle od kilku tysięcy wzwyż, w zależności od twoich oczekiwań i wielkości sklepu.

Samo narzędzie do postawienia sklepu to nie wszystko. Poza nim niezbędna jest domena, czyli adres internetowy, pod którym umieścisz swój e-sklep. Warto poświęcić nieco czasu na wybór dobrej domeny. Najlepszą opcją byłby oczywiście krótki adres z nazwą twojego sklepu. Niestety, ponieważ aktywnych domen w sieci jest dziś miliony, a możliwość kombinacji nazwy i końcówki ograniczona, możesz spotkać się z sytuacją, że twój "najlepszy" adres będzie już zajęty. Wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest poszukanie innej wolnej domeny. Można to zrobić, np. wykorzystując niestandardowe końcówki. Zamiast .pl czy .com masz do dyspozycji wiele innych, takich jak .art, .diet, .tech, .email itp.