Materiał partnera: Electrolux Jak sprawić, aby w całym domu nie roznosił się zapach gotowanego obiadu? Nie musisz nawet mówić domownikom i gościom, co na obiad, bo w całym domu unosi się woń ryby – równie intensywna, jak w kuchni? Zobacz, co możesz zrobić, by ograniczyć kuchenne aromaty do tego jednego pomieszczenia i zadbać o ładny zapach w pozostałych wnętrzach. Sprawna wentylacja kluczem do sukcesu Błędem powodującym wydostawanie się obiadowych aromatów z kuchni jest nieprawidłowa wentylacja tego pomieszczenia – albo jej kompletny brak. Pamiętaj o tym, że powietrze nigdy nie stoi w miejscu, tylko jest w ciągłym ruchu. Jeśli pomiędzy kuchnią a salonem jest pusta przestrzeń albo otwarte drzwi, nic nie stoi mu na przeszkodzie. Zatem może swobodnie wyjść poza to miejsce, niosąc ze sobą woń gotowanych potraw. Stuprocentową pewność usunięcia intensywnych zapachów, zanim rozejdą się po całym domu, zyskasz, jeśli skorzystasz z okapu. Musisz jednak pamiętać o kilku kwestiach. Urządzenie to spełnia swoją funkcję tylko wtedy, gdy jego wydajność odpowiada wielkości wnętrza. Aby upewnić się, czy tak jest w Twoim przypadku, pomnóż kubaturę swojej kuchni przez 8 i sprawdź, jaką wydajnością cechuje się zamontowany w niej sprzęt. Jeśli Twój wynik jest zbliżony do liczby m3/h podanej w specyfikacji producenta, spełni on swoją funkcję.

Okapy mogą działać na dwa sposoby. Jeśli nie masz możliwości podłączenia urządzenia do wentylacji, spełniają funkcję pochłaniacza, czyli zasysają powietrze przepuszczają je przez filtr (m.in. węglowy służący do neutralizacji zapachów) i następnie wypuszczają z powrotem do pomieszczenia. W przypadku tych, które mogą zostać podpięte do komina, mówimy o wyciągach. I takie sprzęty znacznie lepiej radzą sobie z usuwaniem kuchennej woni, gdyż odprowadzają oczyszczone powietrze na zewnątrz budynku, a nie tam, gdzie wcześniej. W efekcie w pomieszczeniu zachodzi pełna wymiana powietrza, a szanse na przesiąkanie domu zapachem obiadu są znacznie niższe niż przy pochłaniaczach.

Aby urządzenie mogło się uporać z pracą bez większych trudności, powinno zostać uruchomione w tym samym momencie, w którym stawiasz garnki na płycie grzewczej. Im później je włączysz, tym większe ryzyko, że zapachy i tak powędrują do innych pomieszczeń. Niedostateczną pracę okapu kuchennego możesz wspomóc, otwierając okno podczas gotowania. Oczywiście jest to opcja raczej na ciepłe miesiące, gdyż gotowanie przy otwartym oknie zimą może nie być zbyt komfortowe. Tutaj również warto zareagować jeszcze przed przystąpieniem do gotowania, bo otwarcie okna pod koniec tego procesu może nie dać oczekiwanego efektu. Miej też na uwadze to, że przykre zapachy wnikają we włókna tkanin znajdujących się w kuchni. Jeśli znajduje się w niej dużo firanek, zazdrostek, obrusów i innych tekstyliów, woń smażonej ryby czy przypalonego tłuszczu może pozostać z Tobą na dłużej pomimo włączonego okapu i otwartego okna – i zniknie dopiero wtedy, gdy je upierzesz. Dodatkowe urządzenia, które wspomogą usuwanie zapachów Choć to okap odgrywa główną rolę z odprowadzaniu kuchennych aromatów, mogą go wspomagać inne sprzęty kuchenne. Dobrym wyborem mogą się tu okazać płyty indukcyjne Electrolux. Dlaczego? Sprzęty te dysponują unikalną funkcją Hob2Hood®, która zapewnia bezprzewodową łączność między nimi a odpowiednimi okapami. W momencie, gdy rozpoczniesz gotowanie, do okapu zostanie przesłany sygnał inicjujący rozpoczęcie oczyszczania powietrza. Wszystko odbędzie się w stu procentach automatycznie i bez Twojej ingerencji. Możesz więc w pełni skupić się na przygotowaniu posiłku, bo inteligentne urządzenia zadbają o to, by usunąć aromaty unoszące się w pomieszczeniu zanim te przedostaną się do pozostałej części domu. Jak maskować przykre zapachy? Doraźną pomocą w walce z aromatami unoszącymi się nie tylko nad kuchenką, ale w całej kuchni, mogą stać odświeżacze powietrza. Zanim po nie sięgniesz, rozważ jednak dwie kwestie. Nie wszystkie spraye zapachowe są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Zanim zastosujesz taki preparat w kuchni, w której produkty spożywcze znajdują się na wierzchu, upewnij się, że jest to w pełni bezpieczne dla zdrowia.

Za duża ilość substancji pachnących w odświeżaczu powietrza może skutkować efektem odwrotnym do zamierzonego. Zamiast roztoczyć w pomieszczeniu przyjemny aromat, stworzysz mieszankę, która będzie jeszcze bardziej drażniąca niż ta przed zastosowaniem preparatu. Zwróć również uwagę na czystość w kuchni. Zaschnięte resztki jedzenia i niemyte urządzenia AGD mogą stać się przyczyną nieprzyjemnego zapachu, który na początku będzie wyczuwalny jedynie w kuchni, ale później także w całym domu. Materiał partnera: Electrolux