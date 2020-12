WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne odchudzanie + 2 spalaniećwiczenia 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Jak spalić kalorie po świętach? Święta to wyjątkowy czas uwielbiany przez wszystkich. Spotkania z bliskimi, wywoływanie wspomnień i rozmowa przy wspólnych posiłkach dają wiele radości. Kuszące potrawy na stołach aż proszą się o wypróbowanie, a kochane babcie nie pozwalają wyjść bez spróbowania każdego rodzaju ciasta. Takie dni jednak często kończą się przyrostem wagi. Share Źródło: materiały partnera Kolejne święta już za tobą i znowu wraz z nimi przybyły ci niechciane kilogramy? Tym razem to wcale nie musi stanowić problemu. Mimo zamkniętych siłowni możesz spalić kalorie dzięki trenowaniu w domu. W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów na szybkie schudnięcie po świętach. Orbitrek magnetyczny Orbitrek magnetyczny to sprzęt, który pozwala na efektywne spalenie tkanki tłuszczowej i poprawę kondycji. Ćwiczenie na orbitreku jest łatwe, a przy tym działa na wiele partii mięśniowych ciała jednocześnie. Trenując na tym urządzeniu, nie obciążamy stawów, więc ryzyko kontuzji praktycznie nie istnieje. Wystarczy niewielka ilość czasu poświęcona na regularne treningi, a szybko zauważymy efekty wykonanej pracy. Rowerek magnetyczny Niskie temperatury na zewnątrz nie sprzyjają aktywności fizycznej na dworze. W takim wypadku wygodną alternatywą są ćwiczenia na rowerze magnetycznym. Korzystanie z tej maszyny jest niezwykle proste – szybko zrozumiesz jej działanie, jeżeli kiedykolwiek jeździłeś na jednośladzie. Trening możesz monitorować na wyświetlaczu, gdzie sprawdzisz statystyki takie jak prędkość czy przebyty dystans. Ten rodzaj aktywności fizycznej możesz wykonywać jako początkujący, a także jako już doświadczony sportowiec. materiały partnera Media Expert/Rower magnetyczny Źródło: materiały partnera Bieżnia elektryczna Najbardziej znanym sposobem na spalenie kalorii jest bieganie. Jeżeli w twojej okolicy nie ma odpowiednich ścieżek lub po prostu nie lubisz trenować w miejscu publicznym, możesz biegać także w domu. Bieżnia elektryczna to sprzęt, który można ustawić nawet w mniejszych mieszkaniach, a w razie potrzeby również złożyć i przechowywać w pionie, tak że zajmuje bardzo niewiele miejsca. Tryb automatycznego dostosowania prędkości zapewnia wygodne korzystanie z przyrządu bez obawy o kontuzję poprzez upadek. Najważniejszym elementem treningów na bieżni jest regularność, dlatego jeśli ustalisz własny grafik ćwiczeń, upragnione schudnięcie będzie na wyciągnięcie ręki. Sztanga Łatwy w obsłudze sprzęt, jakim jest sztanga, umożliwia spalenie kalorii oraz nabranie mięśni. Dzięki prostej konstrukcji urządzenia trening można wykonywać na wiele różnych sposobów. Przy każdym z nich należy jedynie pamiętać o utrzymywaniu prostych pleców. Ważne jest także, żeby ćwiczyć w seriach, z ciężarem, który jest się w stanie swobodnie podnieść co najmniej kilka razy. Z czasem można stopniowo dodawać obciążenie — zwiększy to intensywność treningów i pozwoli na zbudowanie dodatkowej masy mięśniowej.

Już w pierwszych tygodniach ćwiczeń ze sztangą zobaczysz wyraźne zmiany w swoim wyglądzie, a wartość wyświetlana na wadze szybko się zmniejszy. materiały partnera Media Expert/Sztanga Źródło: materiały partnera Wioślarz magnetyczny

Skutecznym sposobem na zrzucenie kilogramów po świętach są ćwiczenia z użyciem wioślarza magnetycznego. Treningi na tej maszynie to świetny sposób na efektywne spalenie tkanki tłuszczowej, a także na wyrzeźbienie sylwetki. Podczas aktywności na wioślarzu wykorzystuje się mięśnie nóg, rąk, klatki piersiowej i brzucha. W trakcie ćwiczeń można śledzić swój progres na wbudowanym wyświetlaczu.

Wioślarz charakteryzuje się estetycznym wyglądem oraz pracuje cicho, dzięki czemu może stanowić elegancki i dyskretny element domowego wyposażenia. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość składania, która ułatwia jego przechowywanie. Wszystkie sprzęty mają swoje unikalne zalety i choć ćwiczenie na każdym z nich nieco się różni, to jednak zawsze prowadzi do tego samego, upragnionego celu. Wybierz, w jaki sposób chcesz zrzucić świąteczne kilogramy. Im szybciej zdecydujesz się na rozpoczęcie treningów, tym prędzej zobaczysz efekty. Nie zwlekaj i rozpocznij swoją przygodę ze sportem! Sprzęty do ćwiczeń możesz nabyć w sklepie Media Expert już teraz.