erp + 4 zarządzanie operacyjnezarządzanie firmązarządzanie w firmiezarządzanie projektami Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 07-05-2021 16:32 Artykuł sponsorowany Jak skutecznie wdrożyć system ERP w przedsiębiorstwie? Wdrożenie systemu klasy ERP może stanowić ogromny krok naprzód w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Jasny i jednorodny przepływ informacji w całej firmie, usprawnienie procesów biznesowych, redukcja kosztów to tylko nieliczne z korzyści, które wiążą się z zastosowaniem narzędzi zarządzania zasobami w firmie. Od sukcesu jednak w dużej mierze zależy to, jak system zostanie wdrożony. Poniżej przedstawione zostały wskazówki, które umożliwią bezbolesne wdrożenie systemu ERP i szybkie czerpanie korzyści z tego rozwiązania. Na początek analiza procesów i zasobów firmy Jeszcze przed pierwszym etapem wdrożenia istotne jest, by przedsiębiorstwo było przekonane o tym, że chce wdrożyć narzędzie ERP. To przekonanie powinno być poparte odpowiednimi badaniami i analizą, która w istocie wskaże, jakie obszary działalności przedsiębiorstwa mogą odczuć pozytywny wpływ nowego rozwiązania. To właśnie analiza sytuacji aktualnej, porównanie jej do naszych planów i strategii może dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy ERP faktycznie nam się przyda. Samo wdrożenie dla ideii wdrażania nie ma zbyt wiele sensu, jeśli nie wiemy, co możemy osiągnąć. Jeśli organizacja ustali konkretne plany, identyfikuje potrzeby i zdefiniuje cele, wdrożenie systemu ERP będzie miało sens. Wybór systemu ERP i firmy wdrożeniowej Po decyzji o wdrażaniu systemu Enterprise Resource Planning przyszedł czas na wybór konkretnego rozwiązania. Na co zwrócić uwagę, przy decydowaniu, który dostawca oprogramowania spełni nasze oczekiwania i potrzeby względem usprawnienia procesów zachodzących w firmie? Zwróćmy uwagę na takie elementy, jak: funkcjonalność systemu ERP (czy dostarczane funkcje pokryją wszystkie potrzeby organizacji),

specyfika narzędzia pasuje do naszej branży,

łatwość obsługi,

niezawodność systemu,

odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane,

prostota wdrożenia. Ostatni punkt jest szczególnie istotny, gdy decydujemy się na samodzielne wdrożenie systemu klasy ERP. Jeśli jednak organizacja nie miała w przeszłości doświadczenia z tego typu rozwiązaniami, znacznie lepszym wyjściem będzie decyzja o zatrudnieniu firmy wdrożeniowej, która posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu narzędzi klasy ERP. Taka firma powinna być przez nas odpowiednio zweryfikowana, pod kątem doświadczenia i referencji innych klientów. Zmiany organizacyjne i kampania informacyjna Wdrożenie systemu klasy ERP będzie miało ogromny wpływ na organizację całego przedsiębiorstwa, wliczając w to wszystkie działy. Choć większość organizacji stara się wdrażać tego typu usprawnienia możliwe jak najmniej inwazyjnie, warto zwrócić uwagę na to, że taka zmiana może być dobrym pretekstem do realizacji innych, czekających w kolejce zmian organizacyjnych firmy. Co więcej, przed samym wdrożeniem cała kadra powinna być poinformowana o fakcie zastosowania nowoczesnego rozwiązania. Powinny odbywać się konsultacje, szkolenia i warsztaty przygotowujące pracowników do realizowania swoich obowiązków z wykorzystaniem nowego narzędzia. Odpowiednio przygotowany harmonogram szkoleń pozwoli czerpać korzyści z ERP już od pierwszego dnia wdrożenia. Testowanie systemu przed wypuszczeniem go na produkcję Wdrożenie systemu ERP to duża inwestycja, u której podstaw jednak leży przeświadczenie, że w krótkim czasie zwróci się ona. Wraz z przedłużaniem się okresu wdrażania, koszty mogą wzrosnąć, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie rozwiązania bez fazy testów. Jest to strzał w kolano, który powoduje więcej komplikacji i problemów niż oszczędności. W przypadku wdrażania tak znaczącego usprawnienia, jakim jest system ERP, nie możemy zrezygnować z fazy wnikliwego testowania, który może ułatwić nam identyfikację rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przeprowadzania pewnego procesu a stanem zamierzonym. Dopiero po potwierdzeniu wszelkich wątpliwości, system może rozpocząć pracę na produkcji. Monitorowanie działania systemu ERP w celu wyeliminowania błędów Pewne komplikacje lub kwestie do wyeliminowania w działaniu systemu ERP mogą się pojawić na długo po okresie wdrożenia. Dlatego niezwykle ważne jest, by nawet na etapie produkcji stale monitorować stabilność i poprawność działania wszelkich elementów systemu ERP. Takie podejście pozwoli nam na minimalizowanie potencjalnych poprawek wdrożenia lub korygowania błędnych decyzji, które popełniła kadra pracowników na podstawie niepoprawnego działania systemu ERP. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku