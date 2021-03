WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

jakie żelazko + 2 electroluxstacja pary Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 22-03-2021 16:14 Materiał partnera: Electrolux Jak prasować trudne zagniecenia? Podpowiadamy! Prasowanie spędza Ci sen z powiek? Choć bardzo się starasz, efekt często jest daleki od tego, na którym Ci zależy? Zebraliśmy dla Ciebie kilka sprytnych tricków, które ułatwią wygładzanie zabrudzeń na ubraniach i pozwolą zaoszczędzić na czasie podczas wykonywania tej czynności. Sprawdź, czy znasz je wszystkie! Łatwe wygładzanie delikatnych materiałów Tiul, jedwab, satyna czy koronka – to właśnie te materiały należą do najtrudniejszych do wyprasowania, gdyż ich delikatny splot nie jest odporny na działanie wysokiej temperatury. A to właśnie ona najlepiej radzi sobie z rozprostowywaniem zagnieceń. Co więcej, wystarczy tylko chwila nieuwagi i wykonane z nich rzeczy znów są pogniecione… Jak prasować, by nie uszkodzić tkaniny, a jednak skutecznie ją wygładzić? Dobrym pomysłem jest prasowanie w pionie, gdy ubranie jest swobodnie powieszone na wieszaku. Możesz posłużyć się w tym celu specjalną parownicą albo generatorem pary, którego używasz także do prasowania w poziomie. Powinien jednak dysponować funkcją prasowania w pionie i mocnego wyrzutu pary, przy pomocy którego rozprawisz się z najbardziej uporczywym zagnieceniami. Jak wyprasować lniane ubrania? Letni garnitur czy zwiewna sukienka z lnu nie tylko prezentują się nietuzinkowo, ale też świetnie sprawdzają się w upały, gdyż naturalne włókno pozwala skórze oddychać. Choć nie można mu odmówić pięknego wyglądu, prasowanie go nie należy do najprostszych. Poniżej prezentujemy 4 wskazówki, które powinny Ci w tym pomóc. Staraj się nigdy nie suszyć lnu całkowicie, lecz prasować go wtedy, gdy jest jeszcze lekko wilgotny, a jego nitki elastyczne i tym samym bardziej podatne na działanie wysokiej temperatury

Możesz pójść o krok dalej i… włożyć lekko zwilżone, lniane rzeczy na 20-30 minut do zamrażalnika. Niska temperatura zmrozi tkaninę, dzięki czemu kontakt z żelazkiem będzie skutkować wzmożonym parowaniem, które ułatwi rozprostowanie zagnieceń. Ten patent sprawdzi się również w przypadku innych materiałów, chociażby grubego dżinsu

Dużą ilość pary potrzebnej do wygładzenia opornej na prasowanie tkaniny wytworzysz również przy użyciu stacji pary. Tego typu urządzenia mogą wyrzucać nawet do 460 g pary w ciągu minuty, jak w przypadku wybranych modeli Electrolux Renew 800. Jego zaletą jest także zintegrowana funkcja spray, która pozwala na spryskanie materiału wodą, co z pewnością przyda się przy prasowaniu lnu

Len jest odporny na działanie wysokiej temperatury, więc – o ile producent nie umieści na metce innych wskazówek – możesz go prasować nawet w 220°C Prasowanie koszuli krok po kroku To właśnie koszule są tą częścią garderoby, której wyprasowanie zajmuje najwięcej czasu. Ledwie uporasz się z jednym fragmentem, przesuniesz go, aby zabrać się za kolejny i… przez przypadek wygnieciesz to, co już wcześniej wygładziłeś. W efekcie wykonujesz tę samą czynność kilkukrotnie. Wbrew pozorom, prasowanie koszul wcale nie jest tak skomplikowane. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, dzięki której w końcu zrobisz to prawidłowo – a tym samym szybko, sprawnie i skutecznie. 1. Wyprasuj kołnierzyk. Kieruj stopę żelazka od jego środka na zewnątrz – w ten sposób wygładzisz rogi, które mają tendencję do wywijania się. 2. Karczek zahacz o krawędź deski i prasuj kawałek po kawałku, uważając przy tym, aby nie pognieść kołnierza. 3. Rękawy najlepiej prasować na specjalnym rękawniku, czyli dołączonym do deski akcesorium, którego szerokość odpowiada średnicy rękawa. Jeśli go nie masz, starannie ułóż rękaw na normalnej desce w taki sposób, by był złożony wzdłuż szwu. Przejeżdżaj żelazkiem od mankietów po ramiona. 4. Na koniec zostają Ci duże partie materiału, czyli przód i plecy. Prasuj zdecydowanymi, posuwistymi ruchami i delikatnie przesuwaj koszulę na desce. W ten sposób zapobiegniesz wygnieceniu wcześniej wyprasowanych elementów. Taka kolejność prasowania koszuli okazuje się najskuteczniejsza i najszybsza. Gdy tylko skończysz, od razu powieś ją na wieszaku, aby się nie wygniotła na nowo. Zanim przystąpisz do prasowania, koniecznie zapoznaj się z metką ubrań. Jeśli producent nie dopuszcza korzystania z żelazka albo pozwala na używanie tylko niskiej temperatury, zastosuj się do tych zaleceń. Pamiętaj, że niewłaściwe użytkowanie żelazka może się skończyć wyblaknięciem materiału, jego wyświeceniem, a nawet… wypaleniem w nim dziury. Materiał partnera: Electrolux