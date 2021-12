Jak pracować w nowym roku? Przede wszystkim mądrze

Będę pracować mniej – to jedno z noworocznych postanowień. Niestety często zbyt szybko z niego rezygnujemy. A przecież nasza praca może być bardziej efektywna. Znacie zasadę: work smart, not hard? To właśnie ona przyświecała inżynierom Lenovo podczas pracy nad drugą generacją ThinkBooków. Pracuj więc mądrzej, a nie ciężej, korzystając ze sprzętu, który pomaga w wypełnianiu zawodowych obowiązków. Postaw na rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie firmy w dobrym stylu i zapewniają więcej przestrzeni roboczej. Z urządzeniem, które dopasowuje się do najróżniejszych potrzeb i wymagań, pośpiech zamienia się w większą efektywność i komfort pracy.