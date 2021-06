Jak podbić Drogę Mleczną? Symulacja pokazuje, że to całkiem "proste"

Symulacja stworzona przez Jasona T. Wrighta i jego zespół zakładała, że cywilizacja do ekspansji kosmosu może wykorzystać statki kosmiczne niewiele szybsze niż nasze najbardziej zaawansowane sondy międzyplanetarne. Wynik? Całą galaktykę, podobną do Drogi Mlecznej, można by podbić w "zaledwie" miliard lat.