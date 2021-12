Jak kupić telefon kierując się ekologią? Poradnik odpowiedzialnego konsumenta

"Sami w firmie korzystamy z takich używanych urządzeń, np. iPhonów 11 Pro. Jest to model, którego premiera miała miejsce dwa lata temu, a od tego czasu w ofercie Apple pojawiły się już dwa nowsze modele. Chcemy, aby bycie "eko" nie kończyło się na tylko na telefonach komórkowych i ograniczaniu elektrośmieci, choć to niezwykle ważne. Dlatego w Luxtrade podejmujemy działania ograniczające także ślad węglowy, staramy się oszczędzać energię w biurach i eliminować plastik, zastępując go ekologicznymi odpowiednikami. Zachęcamy do tego także naszych klientów, wierząc, że pojedyncze konsumenckie wybory mają głęboki sens".