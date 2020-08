Jak korzystać Google Tłumacz? Prosty poradnik dla użytkowników

Tłumacz Google na Androidzie dostępny jest zarówno z poziomu strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Aby ją pobrać, wystarczy wejść do sklepu Google Play lub skorzystać z naszego katalogu oprogramowania . Po konfiguracji mamy dostęp do znacznie większej liczby funkcji, niże te oferowane w przeglądarce.

Dodatkowo aplikacja poprosi nas przy pierwszym uruchomieniu o wybranie języka podstawowego oraz tego, z którego najczęściej coś tłumaczymy. Aby pobrać pakiety obu języków do wykorzystania w trybie offline, pole "Tłumaczenie offline" musi zostać zaznaczone. Co ważne, by pobrać pakiety językowe, należy mieć połączenie z siecią Wi-Fi.