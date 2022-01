Jak kołyszą się góry? Naukowcy zmierzyli bujanie Matterhornu

Oczywiście sam fakt drgań sejsmicznych nie jest niczym nowym. Istotne było natomiast to, czy w przypadku wierzchołka góry, podobnie do ostatnich pięter wysokiego budynku, można wykryć efekt silniejszego kołysania. Badanie dało odpowiedź twierdzącą. Szczyt mniej więcej co dwie sekundy przesuwa się w te i we w tę o parę mikrometrów. Porównując odczyty ze stacji u podnóża z tymi na wierzchołku, te drugie wskazują na aż 14-krotnie mocniejsze drgania własne.