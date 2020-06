Jak działają nowoczesne systemy dozowania?

Specjalistyczne igły dozujące to ważne elementy, z których zbudowane są nowoczesne systemy dozowania. Uznanym na rynku producentem komponentów tej klasy jest polskie przedsiębiorstwo AMB Technic: https://amb.pl/. Znajdują one zastosowanie w wielu obszarach przemysłu. Końcówki robocze są stosowane do precyzyjnego odmierzania dozy wszelkiego rodzaju substancji płynnych, głównie płynów montażowych. Pozwalają na dokładne aplikowanie cieczy tam, gdzie to konieczne w ilości niezbędnej do prawidłowego mocowania elementów. Wysokiej klasy igły EFD stanowią szpice dozujące o wszechstronnym zastosowaniu, które wyglądem przypominają tradycyjne strzykawki używane w szpitalach. Potrafią ukształtować strumień cieczy w optymalny, laminarny sposób, co zawdzięczają tępemu zakończeniu.