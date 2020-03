Jak drukować dwustronnie? Podpowiadamy najprostsze metody

Drukowanie na drukarce posiadającej opcję drukowania dwustronnego

Drukowanie na drukarce bez opcji drukowania dwustronnego

Jeśli jednak wasza drukarka nie ma takiej funkcji, to nic straconego. W łatwy sposób można drukować dwustronnie bez tej opcji. By to zrobić wybierz dokument do druku, następnie naciśnij przycisk wydrukuj. Potem listy Drukarka wybierz urządzenie, które chcesz użyć do druku. Wydrukuj pierwszą stronę, wpisując liczbę 1 w polu strony i kliknij przycisk Drukuj. Po wydrukowaniu odwróć arkusz, a następnie włóż go ponownie do drukarki drugą stroną. Wydrukuj kolejną stronę wpisując liczbę 2 w polu strony.