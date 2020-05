Jak dostosować oświetlenie do typu pomieszczenia?

Salon to z pewnością centrum każdego domu. Jest to przestrzeń tętniąca życiem, w której domownicy oglądają telewizję, czytają gazety, książki czy też prowadzą rozmowy z rodziną lub przyjaciółmi. Dlatego wybierając lampy do salonu, należy wziąć pod uwagę różne funkcje oświetlenia. Z reguły podstawowym oświetleniem salonu jest światło sufitowe. Często są to klasyczne lampy wiszące. Takie rozwiązanie zastosowano w salonie na poniższej fotografii.