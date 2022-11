Zawód programisty jest jedną z najbardziej rozchwytywanych i najbardziej poszukiwanych profesji. Jeśli więc planujesz karierę w IT, istnieją duże szanse na to, że zdobędziesz prestiż i sławę pod warunkiem, że stworzysz silną, rozpoznawalną i wartościową markę. Jak to zrobić i o czym pamiętać, kreując własny wizerunek w biznesie? Sprawdźmy!

Dowiedz się, czego oczekują pracodawcy

Silna marka to taka, która jest rozpoznawalna, a przy tym zdobywa zaufanie odbiorcy. Co zatem możesz zrobić, by dowiedzieć się więcej o potrzebach, wizjach i oczekiwaniach pracodawcy w branży IT? Odwiedź lokalne i ogólnopolskie portale ogłoszeniowe z ofertami pracy dla programistów. Prześledź, jakie wymagania mają pracodawcy i co oferują w zamian. Regularnie rób analizę ofert pracy dla programistów, by wiedzieć, jakie umiejętności i kompetencje są aktualnie najbardziej poszukiwane.

Pamiętaj też o tym, że najlepsi programiści to nie tylko ci, którzy w 100% spełniają formalne wymogi pracodawcy. To też osoby, które kreują sprawdzoną i godną zaufania markę osobistą, ponieważ są kimś znacznie więcej niż wybitnymi znawcami języków programowania. To ludzie z charyzmą, liderzy lub eksperci, umiejący zwrócić na siebie uwagę branżowego otoczenia.

Zbuduj ciekawe portfolio

Portfolio projektowe stanowi bardzo ważny element, umożliwiający budowę marki własnej w IT. Gdy przeglądasz oferty pracy z wielu miast, które oferują polskie lub zagraniczne firmy, to często napotkasz w ogłoszeniu wymóg formalny w postaci portfolio. Jak przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę (lub klienta) i zdobyć jego zaufanie? Masz dwie możliwości. Pierwsza to dodanie do portfolio projektów własnych. Drugą opcją jest umieszczenie w nim projektów tworzonych na zlecenie. Jednak aby móc opublikować swój dorobek, musisz najpierw uzyskać stosowną zgodę zlecającego.

Nie wiesz, jak od strony technicznej i wizualnej powinno wyglądać wzorowe, intrygujące portfolio? Weź udział w Targach pracy JOBICON i umów się na spotkanie z ekspertami w dziedzinie CV i portfolio. Podczas wydarzenia możesz też skorzystać z symulacji rozmów rekrutacyjnych i porozmawiać z przedstawicielami wybranych pracodawców. Każda rozmowa z branżowymi specjalistami zbliży Cię do celu, jakim jest budowa silnej marki własnej. Daj się poznać na targach, zawieraj na nich różne znajomości i wymieniaj kontakty!

Pokaż światu, że masz wiedzę ekspercką i zdobywaj rekomendacje

Chcesz zaistnieć w świadomości potencjalnego pracodawcy lub klienta? Musisz zatem uwiarygodnić swoje osiągnięcia. Stwórz intrygujące profile w social mediach i na branżowych forach. Pomagaj innym rozwiązywać problemy związane z programowaniem i zdobywaj pozytywne opinie. Załóż także profil na LinkedIn i poproś innych o merytoryczne rekomendacje. Każda pozytywna opinia na temat Twoich umiejętności i zakresu specjalizacji sprawia, że uda Ci się stworzyć silną markę, a przez to zyskasz coraz większe zainteresowanie. Stwórz też konto na Twitterze i Facebooku, by dotrzeć do możliwie najszerszego grona odbiorców - możesz się tam dzielić ciekawostkami z branży albo poradami.

Jak jeszcze możesz zaprezentować światu swoją wiedzę i kompetencje? Załóż własnego bloga, vloga lub stronę internetową i stopniowo prezentuj odbiorcy, co potrafisz i w jaki sposób możesz pomóc mu rozwiązać jego problem. Bierz udział w branżowych dyskusjach i udowadniaj innym, że jesteś w stanie zająć się projektem szybko i w sposób profesjonalny. Pokaż się jako ekspert w branży!

Zbuduj wizerunek profesjonalisty, inwestując w wysokiej jakości zdjęcie

Zdjęcie w CV, portfolio i na portalu społecznościowym traktujesz jako mało znaczący detal? To poważny błąd, który może negatywnie wpłynąć na Twój wizerunek i spowolnić proces budowy rozpoznawalnej, wiarygodnej marki. Jeśli chcesz na poważnie zająć się biznesem i zaistnieć w oczach zleceniodawców, zrób sobie profesjonalne zdjęcie. Zapomnij o awatarach czy amatorskich fotografiach, robionych telefonem podczas wakacji czy w pubie.

Zdjęcie profilowe lub zdjęcie w CV mówią wiele o Twoim podejściu do życia i pracy. Zatroszcz się o to, aby było ono wykonane estetycznie, według najnowszych trendów. Pamiętaj też o tym, że brak fotografii również niekorzystnie wpływa na Twój wizerunek. Ludzie są bowiem przyzwyczajeni do zdjęć profilowych, które ułatwiają identyfikację personalną.