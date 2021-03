Jak afiliacja pozwala zwiększać sprzedaż w internecie oraz zarabiać influencerom

Do uzyskania prowizji konieczne jest kliknięcie przez internautę linku przekierowującego, unikalnego dla każdego partnera. Dzięki niemu wiadomo, czy wynagrodzenie takiemu podmiotowi przysługuje oraz jaką będzie ono miało wysokość. Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt kliknięcia w link może nie wystarczyć. To czy wyłącznie za tą czynność właściciel strony otrzyma wynagrodzenie, czy potrzebne są dodatkowe działania, reguluje umowa z siecią afiliacyjną. Zwykle do uzyskania prowizji konieczne jest dokonanie zakupu, jednakże niejednokrotnie wystarczy również podanie numeru kontaktowego, adresu e-mail klienta, wypełnienie kwestionariusza lub zapisanie się na subskrypcję newslettera. Z tego względu link posiadany przez partnera jest tak ważny, gdyż pozwala określić czy klient, który dokonał zakupu lub innej czynności na stronie reklamodawcy, przybył właśnie od niego. Na tej podstawie sieć afiliacyjna wypłaca prowizje.