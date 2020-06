Jad olbrzymiej meduzy ma bardzo złożony skład. Naukowcy nie do końca wiedzą, jak zabija

Nemopilema nomurai to jeden z największych gatunków meduz na świecie. Jej użądlenie powoduje natychmiastowy, silny ból, a także zaczerwienienie i obrzęk w miejscu ataku. W niektórych przypadkach spotkanie z Nomurą może doprowadzić do poważnego wstrząsu, groźnych obrażeń, a nawet śmierci.

Jadowita meduza

Naukowcy nadal nie wiedzą, co sprawia, że jad tego stworzenia jest tak niebezpieczny i śmiertelny u części zaatakowanych osób. Najnowsze badania opublikowane na łamach "Journal of Proteome Research" rzucają jednak nowe światło na całą sprawę.

Toksyczny i złożony jad

Wyniki wskazują na grupę 13 białek podobnych do toksyn, które mogą odpowiadać za śmiertelne właściwości jadu meduzy. Konsekwencje ich dostania się do organizmu myszy to m.in.: przekrwienie naczyń serca, zwyrodnienie naczyń, obumarcie w wątrobie, zmiany w nerkach i zapalenie płuc.