Izrael pokazał listę celów. Mają związek z irańskim programem nuklearnym

Plan, o którym mówił Beni Glanc w piątek, został opracowany na wypadek, gdyby władze Teheranu zmierzały do eskalacji swoich dążeń nuklearnych. Z kolei cele uwzględnione na mapie to wyrzutnie rakietowe Iranu oraz miejsca, w których stacjonują siły lądowe kraju. Sama wypowiedź ministra była reakcją na doniesienia o możliwości ponownego przystąpienia Stanów Zjednoczonych do porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPA).