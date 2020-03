Izolatoria w całej Polsce. Pomogą w walce z koronawirusem. Za pobyt zapłaci NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że na terenie całego kraju powstaną specjalne izolatoria, do których zostaną skierowane osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły odbyć kwarantanny we własnym domu. Obiekty, które zostaną przekształcone w miejsca do odbycia kwarantanny wskażą wojewodowie.