ISS wykonała manewr omijający. Leciał na nią kosmiczny śmieć

Moskwa przeprowadziła wówczas próbę rakiety, która została wystrzelona w kierunku radzieckiego satelity znajdującego się na orbicie od 1982 roku. Doprowadziło to do pojawienia się w przestrzeni kosmicznej ponad 1500 możliwych do namierzenia fragmentów orbitalnych oraz setki tysięcy mniejszych szczątków. Rosjanie twierdzą, że skutki testu nie zagrażają stacjom kosmicznym, a wcześniej podobne próby przeprowadzały Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Waszyngton jest jednak innego zdania.