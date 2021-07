Islandia wprowadziła 4-dniowy tydzień pracy. Wyniki są zaskakujące

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy na Islandii zakończyło się sukcesem

Okazało się, że skrócenie czasu pracy w większości miejsc nie wpłynęło na wydajność pracy, a w niektórych doszło nawet do jej poprawy. Jak wykazują naukowcy z brytyjskiego think tanku Autonomy i Association for Sustainable Democracy (Alda), wyniki badania sprawiły, że wielu pracodawców zdecydowało się na skrócenie 40-godzinnego tygodnia pracy do 35-36-godzinnego.