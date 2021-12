Irygatory i szczoteczki elektryczne - 3 sposoby na czyste zęby

Zanim przejdziemy do opisu procedury, warto powiedzieć kilka słów o szczoteczkach elektrycznych, ponieważ na rynku jest wiele ciekawych rozwiązań. Obecnie dużą popularnością cieszą się soniczne, które działają w oparciu o drgania generowane przez fale dźwiękowe o częstotliwości od 20 do 20 000 Hz. Rozpędzają one główkę od 30 do 80 tys. ruchów na minutę, co skutecznie rozbija płytkę nazębną. To poważna prędkość, więc producenci stosują na przykład czujniki nacisku, dzięki czemu nie uszkodzicie na przykład dziąseł.