Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne irygacja + 2 poradnik kupującegohigiena jamy ustnej Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 23-11-2021 09:14 Irygatory i płyny do płukania jamy ustnej. Zadbaj o przestrzenie między zębami Codzienne mycie zębów to najpopularniejsza forma dbania o ich zdrowy i estetyczny wygląd. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze dobra pasta i wysokiej jakości szczoteczka w pełni wyczerpią tę kwestię, dlatego warto zainwestować w dobry irygator oraz płyn do płukania jamy ustnej. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Irygacja to doskonałe uzupełnienie czyszczenia zębów Źródło: Shutterstock Z czym to się je? Irygator jest tym, czym myjka wysokociśnieniowa dla samochodu. Urządzenie wystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem, co pozwala na dokładne oczyszczenie przestrzeni międzyzębowych z osadów i resztek pokarmów. Wśród typów wyróżnia się stacjonarne, bezprzewodowe i podłączane do armatury. Stałe elementy tych przyrządów to zbiornik, pompka elektryczna oraz dysza. W większości przypadków ciśnienie może być regulowane. Czyszczenie nie ogranicza się tylko do zębów, ponieważ w zależności od modelu, można spotkać końcówki do pielęgnacji aparatów ortodontycznych czy skrobaki do języka. Niezależnie od zastosowania, zbiornik najlepiej zalewać wodą. Temperatura cieczy to oczywiście kwestia indywidualna, ale zbyt gorąca lub za zimna może powodować podrażnienia i uczucie dyskomfortu. Irygator w praktyce Zanim przystąpicie do działania, warto najpierw oczyścić przestrzenie międzyzębowe przy pomocy nici dentystycznych. Po tym kroku należy napełnić zbiornik urządzenia i wybrać odpowiednią dyszę. Tutaj zasady są proste - końcówka powinna być skierowana prostopadle do zębów i nie należy dotykać nią dziąseł, ponieważ wysokie ciśnienie może je uszkodzić. Zalecana długość zabiegu to około 3 minuty, ale w przypadku aparatów ortodontycznych czas ten może się wydłużyć. Po wszystkim należy wyczyścić dyszę i przepłukać pojemnik na wodę. Jeżeli tego nie zrobicie, to irygator może stać się domem dla bakterii i kamienia i w efekcie przynieść więcej szkód niż pożytku. Dysze powinny być wymieniane na nowe co kilka miesięcy. Co kupić? Możecie poszukać rozwiązań na własną rękę, ale możecie też skorzystać z przygotowanych przez nas propozycji. Różnią się one ceną, parametrami oraz typem budowy. Pomimo że sprawiają wrażenie profesjonalnych, to wcale nie muszą wydrenować kieszeni. Już za 100 złotych jest dostępny Haxe RST5012. Ciśnienie robocze wynosi od 2,75 do 6,2 bara, a strumień wody ma średnicę 0,06 mm, więc precyzyjnie oczyści przestrzenie między zębami. Tryb Pulse służący do masażu dziąseł pozwoli je wzmocnić i przyczynić się do zmniejszenia krwawienia. Wbudowany akumulator zapewni do 60 minut ciągłej pracy. Zbiornik na wodę ma pojemność 150 ml. W zestawie otrzymacie 2 dysze podstawowe, 1 końcówkę dla osób noszących aparat dentystyczny oraz skrobak do języka. Irygator Panasonic EW1411H kładzie nacisk na czyszczenie kieszonek dziąsłowych, a służy do tego tryb AIR IN z dwoma stopniami regulacji. W słabszym AIR IN SOFT strumień wody połączony z bąbelkami powietrza stymuluje dziąsła. Tryb JET służy do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Bateria zapewnia do 3 dni pracy. W zestawie znajdują się dwie końcówki. Jeżeli macie więcej miejsca w łazience, to można pokusić się o zakup irygatora stacjonarnego Waterpik WP-100 E2 Ultra. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 600 ml oraz 10 stopni regulacji w zakresie od 0,6 do 6,2 bara. Producent przewidział aż 7 końcówek: 2 standardowe końcówki do irygacji, końcówkę do czyszczenia języka, do irygacji poddziąsłowej PIK POCKET, do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych, do czyszczenia wokół implantów, mostów i koron oraz szczoteczkę do manualnego doczyszczania. Płyn do płukania jamy ustnej To doskonały pomysł jako uzupełnienie dbania o higienę zębów, dziąseł oraz języka. Można stosować go przed szczotkowaniem zębów lub po nim, a także pomiędzy posiłkami. Szczególnie istotny jest ten ostatni punkt, ponieważ gromadzące się resztki jedzenia mogą doprowadzić do powstawania bakterii. Producenci oferują różne rodzaje specyfików do płukania jamy ustnej - dla wrażliwych dziąseł, wybielające, regeneracyjne czy antybakteryjne, chociaż z reguły jeden płyn łączy kilka funkcji. Żeby zabieg był skuteczny, to powinien trwać minimum 30 sekund. Jak widać, samo szczotkowanie zębów to nie wszystko, ponieważ można bardziej kompleksowo zadbać o jamę ustną. Czyszczenie oraz irygacja nie zajmą więcej niż 6 do 7 minut, a pozwolą zaoszczędzić na wizytach u dentysty. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze