Irański naukowiec nuklearny i zdalnie sterowane działo. Kulisty zabójstwa Mossadu

Ważące jedną tonę działo, z którego zabito głównego naukowca irańskiego programu nuklearnego, zostało przemycone do Iranu przez Mossad kawałek po kawałku w ciągu ośmiu miesięcy, informuje The Jewish Chronicle .

Mohsen Fakhrizadeh zginął 27 listopada 2020 roku podczas podróży samochodem z Teheranu na wschód w kierunku miasta Absard, gdzie znajdowała się jego posiadłość. Mężczyzna jechał wraz ze swoją rodziną oraz 12-toma ochroniarzami. Naukowiec noszący przydomek "ojciec bomby" zginął na skutek serii 13 pocisków wystrzelonych z karabinu maszynowego. Chociaż do ostrzału doszło w czasie jazdy samochodów, to nie ucierpiał nikt poza naukowcem.

Krótko po samym zamachu nikt nie wiedział, kto ani w jaki sposób go dokonał. Niektóre raporty mówiły nawet, że wykonał go zespół ponad sześćdziesięciu strzelców, albo o dziale umieszczonym na orbicie. Według raportu The Jewish Chronicle Mohsen Fakhrizadeh został zastrzelony przy użyciu zautomatyzowanego karabinu maszynowego.