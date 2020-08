Iran pokazał nowe rakiety. Pociski nazwano na cześć dowódców zabitych przez wojska USA

Irańskie władze zaprezentowały dwa nowe typy produkowanych w tym kraju rakiet średniego zasięgu. Ich nazwy to hołd dla dowódców wojskowych, którzy zostali zabici w zamachu Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie w styczniu bieżącego roku.

- "Męczennik Kasem Sulejmani" to pocisk balistyczny ziemia-ziemia o zasięgu do 1,4 tys. km, a "Męczennik Abu Mahdi" to pocisk manewrujący o zasięgu ponad 1 tys. km - poinformował podczas wystąpienia telewizyjnego irański minister obrony Amir Hatami.