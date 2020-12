WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne iposa + 5 system kasowyiPOS pocketkasy fiskalne onlinekasy fiskalneiPOS 4 godziny temu Informacja prasowa iPOS stworzył kasę wirtualną na terminalu iPOS, spółka z grupy OEX, producent inteligentnych kasoterminali, stworzył pierwszą na rynku kasę wirtualną na terminal płatniczy. W mobilnym rozwiązaniu pod nazwą iPOS pocket terminal zastąpi tradycyjną kasę rejestrującą. Do prowadzenia sprzedaży, przyjęcia płatności, wygenerowania paragonu czy faktury wystarczy terminal płatniczy z autorską aplikacją fiskalną. Trwa proces certyfikacji kasy wirtualnej iPOS pocket w Głównym Urzędzie Miar. Spółka przewiduje, że rozwiązanie trafi do przedsiębiorców w pierwszym kwartale 2021 r. Share iPOS stworzył kasę wirtualną na terminalu Źródło: Materiały prasowe Obecnie ustawodawca dopuszcza możliwość stosowania kas w formie oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), w branży HoReCa oraz transporcie. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, którzy korzystają z usług firmy iPOS będą mieć możliwość zaopatrzenia się w nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności i na specjalnych zasadach. Przenośny iPOS pocket wspiera e-paragony i potrafi wysłać do właściciela punktu wyniki sprzedaży. Innowacyjny jest też sposób jego działania - może funkcjonować jako samodzielne urządzenie lub współpracować z innymi kasoterminalami należącymi do tego samego przedsiębiorcy, a to zupełnie nowa, niespotykana na rynku funkcja. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe – iPOS pocket to przełom nie tylko dla rynku fiskalnego, ale przede wszystkim dla gastronomii i retailu. Urządzenie zmieni procesy sprzedaży w niektórych branżach. Potrzebę kasoterminala mobilnego od dawna zgłaszali do nas przedsiębiorcy. Dotychczas nikt nie oferuje rozwiązania mobilnego, które nie byłoby tylko kasą rejestrującą. My stworzyliśmy narzędzie all-in-one z wartością dodaną, odpowiadające na potrzeby rynku. To konsekwencja realizacji wizji spółki, której zadaniem jest szeroko rozumiana cyfryzacja handlu – mówi Michał Pawłowski, Członek Zarządu iPOS SA. Firma od 2017 wypuściła na rynek 3 kasoterminale homologowane na zasadach kas hadware’owych. Pocket uzupełni portfolio iPOS jako kasa wirtualna. – Jako pierwsi połączyliśmy świat fiskalny ze światem płatniczym, tworząc pierwszy na rynku kasoterminal. Zebrane w ten sposób doświadczenie dało nam najlepsze zaplecze i kompetencje do tego, by teraz pójść o krok dalej – stworzyć fiskalną aplikację na urządzenie płatnicze – mówi Adam Tomaszewski Prezes iPOS SA. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe W pierwszej kolejności korzyści dla gastronomii Obecnie z kas software’owych mogą korzystać wybrane branże. Wśród nich jest gastronomia i to tam rewolucja będzie największa. Dla restauracji iPOS stworzył całą infrastrukturę. Dotychczas proces obsługi w restauracji wymagał zanotowania zamówienia przy stoliku, wprowadzenia go do systemu na stacjonarnym stanowisku kasowym i przekazania na kuchnię. Aby rozliczyć klienta należało ponownie udać się po rachunek do kasy, a na kolejnym urządzeniu przyjąć płatność kartą. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe iPOS pocket, to rozwiązanie typu “mobilny kelner”. Pracownik na jednym kieszonkowym urządzeniu przyjmie zamówienie, wyśle je na kuchnię, rozliczy płatność kartą lub gotówką, wydrukuje paragon czy fakturę. Jeśli w restauracji będzie kilka kasoterminali, wszystkie będą ze sobą współpracowały, dając możliwość zarządzania całą salą. W przypadku zamówień realizowanych w dowozie, dostawca będzie mógł wykorzystać pocketa jako przenośne urządzenie fiskalno-płatnicze. Operacje ze wszystkich urządzeń przydzielonych pracownikom będą widocznie na platformie iPOS web, która jest centralą dla wszystkich kasoterminali. iPOS deklaruje wsparcie dla branży gastronomicznej, najbardziej dotkniętej obostrzeniami związanymi z pandemią. Nowe kasy wirtualne w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane klientom iPOS. Restauracje, które korzystają z kasoterminali iPOS smart i smart+ będą mogły nabyć pockety na specjalnych warunkach oraz wykorzystać je jako dodatkowe, przenośne rozwiązania dla kelnerów i dostawców. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Rewolucja fiskalna w transporcie i innych branżach Obecne przepisy dopuszczają stosowanie kas wirtualnych również w branży transportowej. iPOS pracuje nad integracją oprogramowania fiskalnego z aplikacjami do przewozu osób. Spółka widzi także potencjał dotarcia do innych segmentów rynku. – Jeśli ustawodawca dopuści możliwość stosowania kas wirtualnych w innych branżach, to iPOS pocket zmieni również oblicze całego retailu. - przekonuje Michał Pawłowski. - Niektóre sieci handlowe wdrożyły tzw. mobilnych kasjerów, wyposażając swoich pracowników w drukarkę fiskalną, terminal, tablet, skaner oraz gruby pas do ich utrzymania. To niewygodne i bardzo drogie rozwiązanie. iPOS pocket, który będzie o wiele tańszy, mieści się w dłoni, ma wbudowany skaner, fiskalizuje sprzedaż i przyjmie płatność. To milowy krok w obsłudze klienta – podkreśla Pawłowski. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Bezpieczeństwo przede wszystkim Terminal płatniczy, czyli najbezpieczniejsze urządzenie stosowane w retailu, stanowi bazę dla aplikacji fiskalnej iPOS. – Pierwotną funkcją terminala jest zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego środowiska do realizacji transakcji kartami płatniczymi. Poprzez bezpieczeństwo rozumie się m.in. poufność danych, ich integralność oraz niezaprzeczalność. Wysokie standardy dotyczą zarówno oprogramowania jak i sprzętu – mówi Adam Tomaszewski, który w iPOS SA kieruje także działem R&D. – Wykorzystanie terminala płatniczego w połączeniu ze sprawdzonym oprogramowaniem fiskalnym z kas on-line sprawia, że iPOS pocket zapewnia poziom bezpieczeństwa znany z kas sprzętowych – dodaje Tomaszewski. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe iPOS Działający od 2014 roku iPOS jest pomysłodawcą i twórcą pierwszego na rynku kasoterminala, łączącego funkcje urządzenia fiskalnego i terminala płatniczego. Kasoterminale iPOS są zintegrowane z autorską chmurową platformą informatyczną iPOS web, służącą do obsługi i analizy sprzedaży, zarządzania towarami oraz magazynem, udostępnianą w modelu SaaS. iPOS kieruje swoje rozwiązania do małych i średnich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną. Od września 2020 r spółka jest częścią Grupy OEX. WWW.IPOS.PL Grupa OEX OEX to grupa kapitałowa specjalizująca się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży eCommerce, FMCG, i telekomunikacyjnej. Grupę OEX tworzy kilkanaście spółek, które zatrudniają łącznie ponad 1 500 osób.

