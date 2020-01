iPhone w cenie Xiaomi? Na to wskazują nowe pogłoski

iPhone pełni wręcz rolę ikoniczną, jeśli popatrzymy na najdroższe smartfony na świecie. Dla wielu iPhone i Apple to po prostu synonimy sprzętu drogiego. Tymczasem, jak wskazują najnowsze doniesienia, wkrótce na nowego iPhone'a będą mogły pozwolić sobie także osoby mniej majętne.

Od dłuższego czasu plotki wskazują, że w roku 2020 Apple wyda ekonomiczny model iPhone'a, oznaczony jako iPhone SE 2 lub iPhone 9 . Miałby to być smartfon o wyglądzie mocno inspirowanym iPhone'em 8, ale wyposażony w nowy procesor i większą ilość pamięci operacyjnej. Czyli nowe wnętrze, stary wygląd - jak to określa Patryk Korzeniecki z Komórkomanii .

Tańsza z nich miałaby kosztować 399 dol. (ok. 1527 zł), droższa zaś - 449 dol. (ok. 1719 zł). Nawet zakładając, że należy doliczyć tutaj 23-proc. podatek VAT, oferta zapowiada się zaskakująco atrakcyjnie. Przynajmniej jak na Apple. Jest porównywalna bowiem z cenami, do których przyzwyczaili nas producenci chińscy, tacy jak Xiaomi czy Oppo. Przykładowo, sugerowana cena detaliczna Xiaomi Mi 9T Pro na rynek USA to również 399 dol.