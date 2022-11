Apple w tym roku zaskoczyło wszystkich swoich fanów i użytkowników. W 2022 roku premierę miał najnowszy model ich telefonu, czyli iPhone 14. To jak na razie najnowszy, a co za tym idzie najlepszy model tego telefonu. Jak zwykle - wprowadzono w nim wiele ciekawych innowacji i funkcji. Nowy iphone wyróżnia się na pewno designerskim wyglądem - a także rzucającą się w oczy wyspą aparatów. Wszystko po to, aby iPhone 14 naprawdę zaskoczył wszystkich fanów marki apple.

Dlaczego warto kupić iPhone 14?

Najnowszy smartfon firmy Apple, czyli iPhone 14 miał swoją premierę dokładnie we wrześniu 2022 roku. Każdego roku fani marki śledzą najnowsze doniesienia i przecieki dotyczące nowych modeli. Wiele na temat IP14 można było dowiedzieć się już nieco wcześniej. Przecieki wskazywały, iż niewiele zmieni się w samej kwestii wyglądu smartfona i faktycznie się to potwierdziło.

Najnowszy model jest dość podobny do poprzedniego, jest to bryła o ostrych krawędziach z dość wyraźnie wysuniętą wyspą aparatów. W telefonie jak wskazywały źródła już wcześniej, ponownie nie pojawiło się łącze USB typu C, a jedynie wejście lightening, jak w dotychczasowych modelach tego telefonu. Telefon wygląda dość podobnie, jak poprzedni, zaprezentowany w 2021 roku.

Innowacyjny modem 5G

W telefonie zastosowano nowy modem 5G, który ma wpływ na dużo niższe zużycie energii niż w do tej pory istniejących na rynku telefonach Apple. Dzięki wielu tego rodzaju zmianach, ma to być najlepszy telefon marki Apple, jaki dotychczas się pojawił.

Bateria wytrzymuje o wiele dłużej nawet, jeśli oglądamy wideo. W iPhone 14 bateria powinna wystarczyć na 20 godzin oglądania wideo, co daje naprawdę niesamowity wynik. W modelu 14 pro oraz pro max jest to aż 25 godzin oglądania wideo.

W sieci pojawiło się już wiele zdjęć tego telefonu

Iphone 14 ma dość rozbudowaną wyspę aparatów. Model 14 ma dwa obiektywy z tyłu, a model Max oraz Pro Max mają trzy obiektywy. Wszystkie wersje iPhone 14 mają jednak pewną nowość, jeśli chodzi o przedni aparat. Mianowicie, matryca 12 MP jest lepsza niż w dotychczasowych iphonach. W dodatku, dociera do niej aż 38 proc. światła więcej. Przedni aparat ma dużo więcej możliwości od poprzedników, matryca jest ustabilizowana, co przekłada się na dużo lepszą jakość nie tylko zdjęć, ale i nagrań wideo.

Iphone 14 został wyposażony w specjalny czip A15 Bionic, którego mogą już znać użytkownicy modelu 13 Pro Max. Czip odpowiada za to, że wszystkie gry oraz aplikacje działają naprawdę płynnie. Obsługuje on także technologię Face ID, która umożliwia odblokowanie telefonu tylko i wyłącznie skanując twarz właściciela. Jest to bardzo dokładna technologia, która zapewnia bezpieczeństwo smartfona i wszystkich danych, jakie w nim przechowujemy.

Ciekawe innowacje w Iphone 14

Najnowszy iPhone został wyposażony w system operacyjny iOS 16, który oferuje wiele innowacyjnych funkcji. Nowości dotyczą między innymi funkcji ochrony prywatności, a także bezpieczeństwa użytkownika. Oferuje on także nowe opcje personalizacji ekranu blokady.

Podczas jazdy samochodem, iPhone 14 rozpozna przeciążenia nawet do 256 g., hałas i zmiany ciśnienia, które towarzyszą poważnym wypadkom drogowym. Jego mikrofon, akcelerometr i barometr czuwają nad bezpieczeństwem Twoim i Twoich pasażerów, dzwoniąc pod numer 112 i powiadamiając Twoje kontakty alarmowe, gdy iPhone rozpozna poważne zderzenie.

Znakomity wyświetlacz w najnowszym iPhone

IPhone 14 ma jeden z najlepszych ekranów na rynku - Super Retina XDR. Zapewnia on niesamowite wrażenia w kwestii oglądania wideo na telefonie. Obraz jest niewiarygodnie ostry oraz realistyczny. Dodatkowo, został on wyposażony w funkcję True Tone, która dostosowuje temperaturę barw do oświetlenia. To sprawia, że nawet długotrwałe patrzenie w ekran nie męczy tak oczu.

Czym różni się iphone 14 pro max?

Iphone 14 z serii Pro dostępny jest w czterech naprawdę ciekawych kolorach: gwiezdna czerń, srebrny, złoty oraz głęboka purpura. Wszystkie prezentują się znakomicie i naprawdę elegancko. Są one dość neutralne i wpadają w oko zdecydowanej większości użytkowników. Ramki wykonane są z stali nierdzewnej, która cały czas się błyszczy, dodając całemu smartfonowi sporo klasy i elegancji.

W serii pro wyróżniamy oczywiście iphone 14 pro oraz pro max. Między sobą różnią się one przede wszystkim rozmiarem - Iphone 14 pro max ma duży wyświetlacz, dużo większy od innych w tej serii. Te telefony mają swoich fanów, choć dla wielu użytkowników są one zdecydowanie za duże.

Nie stworzono modelu mini

W ostatnich latach podczas premier najnowszych telefonów iPhone pojawiały się także ich wersje mini. Iphone 12 mini oraz iPhone 13 mini cieszyły się bardzo dużą popularnością. Użytkownicy chwalili je przede wszystkim właśnie za nieduży rozmiar oraz wyjątkową praktyczność takiego małego telefonu.

W przypadku iPhone 14, tym razem nie zdecydowano się na stworzenie modelu mini. To zdziwiło wiele fanów marki, którzy naprawdę cenili sobie miniaturowe wersje kultowych już smartfonów. Ci, którzy nie lubią dużych telefonów mogą pocieszyć się po prostu podstawową wersją iPhone 14, która nie jest duża.