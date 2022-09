iPhone 14: co wiemy do tej pory?

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego iPhone14. Poprzedni model, a w szczególności wersja Pro Max okazała się być nie tylko doskonałym smartfonem, ale także wydajnym narzędziem do pracy. Mocny aparat, nowoczesny procesor i duża pojemność pamięci sprawiła, że pokochało go wiele osób. Czy czternastka ma szansę go przebić? Jakie rozwiązania czekają na potencjalnych użytkowników?

iPhone – jakie modele wypuści Apple?

Eksperci spekulują, że producent tym razem nie stworzy modelu mini, jak to było w przypadku iPhone 12 i 13. Mają pojawić się dwa modele z ekranem o przekątnej 6,1 cala oraz dwie wersje MAX z 6,7-calowym wyświetlaczem. Dla każdej z grup ma być dostępna wersja standardowa oraz Pro. Podobnie, jak w przypadku trzynastek, mają mieć wbudowany ekran z technologią Pro Motion, o częstotliwości odświeżania ekranu 120 Hz.

Nowe umiejscowienie obiektywów

Zmianie ma ulec aparat przedni, a raczej jego umiejscowienie. Apple chce zrezygnować z wprowadzonego od czasów iPhone X i XR wcięcia w ekranie na kamerę. W jego miejscu mają pojawić się obiektyw, a także specjalny sensor, który obsługuje system Face ID. Oba podzespoły pojawią się w dwóch niewielkich otworach. Z tyłu zostanie umieszczona wyspa z aparatami, które w przypadku wersji PRro mają być nieco wyższe niż w iPhone 13. Projekt samej obudowy nie będzie specjalnie różnił się od swojego poprzednika. Modyfikacji ma ulec również obiektyw szerokokątny – pojawi się szersza przesłona oraz autofokus. Główny aparat w iPhone’ach Pro będzie umożliwiał nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K.

Jaki design oferuje Apple?

Spekuluje się, że elementy wykonane ze stali nierdzewnej zostaną zastąpione tytanowymi. Kosmetyczne zmiany mogą dotyczyć również głośników lub mikrofonów i ich osłon. W tym roku ma natomiast pojawić się nowa wersja kolorystyczna – fiolet, który będzie zmieniał swoją barwę w zależności od kąta padania światła. Poza tym klienci będą mogli kupić je w wersji czerwonej, białej, niebieskiej i czarnej. Modele MAX będą dostępne również w kolorze grafitowym, złotym i srebrnym.

Pamięć wbudowana i RAM

iPhone 14 we wszystkich wariantach mają mieć 6 GB pamięci RAM. Modele standardowe trafią do sprzedaży w wersjach z pamięcią 128, 256 oraz 512 GB, czyli podobnie jak w iPhone 13. Pojawiły się informacje, że w modelu Pro będzie możliwa konfiguracja z pamięcią o pojemności nawet 2 TB, co sprawi, że urządzenie z pewnością zyska uznanie wśród użytkowników, którzy chcą kręcić filmy i robić zdjęcia w najwyższej jakości.

iPhone 14 - nowości od Apple

Do innowacji można zaliczyć zamontowanie 10-gigabitowego modemu 5G, który pozwala na szybsze przesyłanie danych. Dzięki temu można również korzystać z łączności satelitarnej, ale tylko do wysyłania wiadomości alarmowych, co pozwoli na zaalarmowanie służb ratunkowych nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci komórkowej. iPhone 14 będzie obsługiwać również Wi-Fi 6E. Wewnątrz urządzenia ma znaleźć się nowy system chłodzenia. Będzie wykorzystywał komorę parową.

Szacuje się, że nowy iPhone 14 ma trafić do sprzedaży w wyższej cenie niż poprzednie modele. Ma ona wzrosnąć o około 15% w stosunku do modeli z serii 13. Premiera ma odbyć się we wrześniu. Razem ze smartfonem na rynek mają trafić również inne nowości producenta, jak na przykład Apple Watch Series 8, a także słuchawki AirPods Pro 2 o zupełnie nowym designie.