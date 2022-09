iPhone 14 - co nowego skrywa i gdzie najlepiej kupić przed premierą?

iPhone 14 specyfikacja

iPhone 14 to najnowszy produkt w ofercie firmy Apple. Ma on ekran o przekątnej 6,1 cala i wizualnie jest bardzo podobny do swojego poprzednika. Dostępny jest w kolorze czarnym, czerwonym, fioletowym, niebieskim oraz kremowym. Dlatego, każdy z pewnością znajdzie idealne rozwiązanie dla siebie.

Z pewnością warto podkreślić, że iPhone 14 posiada nieco mocniejszą baterię niż poprzedniki, jednak procesor pozostaje ten sam. iPhone daje użytkownikom do dyspozycji aż 6 GM RAM natomiast pamięć wewnętrzna podobnie jak u poprzednika może wynosić od 128 GB do 1 TB.

iPhone 14 może pochwalić się kilkoma nowymi funkcjami. Między innymi model ten będzie mógł obsługiwać łączność satelitarną na terenie otwartym.

Aparat w iPhone 12 jest nieco ulepszony i pozwala na wykonanie nadzwyczajnych zdjęć, nawet kiedy światło nie jest najlepsze. Dodatkowa obecność aparatu ultraszerokątnego pozwala osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Duża zaletą jest także automatyczny tryb filmowania, który przenosi ostrość na te elementy, każdego kadru, które są najważniejsze. Możliwe jest nagrywanie wideo w formie 4K, co jak wiadomo jest jakością kinową.

W iPhone 14 oraz 14 Plus zastosowano specjalną technologię OLED, która pozwala zapewnić idealny kontrast między czernią a bielą. A bardzo wysoka rozdzielczość sprawia, że wszystkie kolory są realistyczne i ostre.

iPhone 14 Plus specyfikacja

iPhone 14 Plus to nieco poszerzona wersja iPhone 14. Przede wszystkim posiada on nieco większy ekran, który ma aż 6,7 cala. Producenci zapewniają płynne i niezwykle szybkie działanie wszelkich aplikacji, a także możliwość nagrywania filmów najlepszej jakości.

Duże znaczenie ma obecność specjalnego turboszybkiego czipa, który co prawda jest już znany z poprzedniego modelu, jednak tutaj w połączeniu z 5 - rdzeniowym GPU sprawia, że wszystkie funkcje najnowszej generacji są rozbudowane graficznie i działają z niespotykaną dotąd płynnością.

Warto zaznaczyć, że zarówno iPhone 14 jak i iPhone 14 Plus w aparacie wykorzystuje specjalny drut ze złota, które w całości pochodzi z recyklingu. Dzięki temu ograniczone jest wydobywanie tego cennego surowca.

Nowe modele iPhone mają także znacznie ulepszoną konstrukcję wewnętrzną, co przekłada się przede wszystkim na większą wydajność termiczną. Oba modele są także w pełni odporne na zachlapanie oraz na pył. Zostały one dokładnie przetestowane w ciężkich warunkach laboratoryjnych, dzięki czemu można mieć pewność co do ich odporności. Stopień odporności może jednak ulec zmniejszeniu w wyniku zwyczajnego użytkowania.

Gdzie można kupić iPhone 14 i iPhone 14 Plus przedpremierowo?

Premiera iPhone 14 zaplanowana jest na drugą połowę września. Jednak korzystając ze strony Ceneo.pl można zakupić oba modele przedpremierowo, w bardzo atrakcyjnych cenach. Portal ten daje także możliwość porównania ofert wielu sklepów, aby przekonać się, gdzie iPhone będzie dostępny w najlepszym przedziale cenowym. Jest to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Bez wychodzenia z domu, można też zapoznać się z opiniami innych użytkowników, którzy już zakupili dany sprzęt, aby działać w sposób przemyślany i nie żałować swoich zakupów.