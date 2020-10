iPhone 12 - Najnowszy smartphone od Apple

iPhone 12 – nowości

W kwestiach estetycznych iPhone 12 to bardziej ewolucja niż rewolucja. Firma postawiła na sprawdzone rozwiązania, które zostały nieco rozwinięte i ulepszone. Więcej zmian dotyczy kwestii technicznych urządzenia. Ekran został wyposażony w nowy wyświetlacz z technologią Super XDR OLED o przekątnej ekranu 6,1 cala oraz rozdzielczości 2532 × 1170 pikseli. Wersja iPhone 12 Mini posiada ten sam ekran, ale o przekątnej 5,4 cala. Producent również wprowadził szkło ochronne opracowane razem z firmą Gorilla Glass Corning. Jak sam producent mówi, szkło to ma posiadać 4 razy lepszą odporność na upadek od poprzednika.

Główną innowacją, jaką Apple wprowadził w swoich telefonach, jest obsługa sieci 5G. Według firmy, korzystając z tego typu sieci, urządzenie może osiągnąć do 4Gb/s pobierania danych w idealnych warunkach, co się przekłada na około 3Gb/s w normalnych codziennym użytkowaniu. Konstrukcja telefonu została mocno odchudzona, przez co iPhone 12 jest 16% lżejszy, 11% cieńszy oraz 15% mniejszy od swojego poprzednika. Urządzenie dostępne jest w licznych kolorach, takich jak:

Firma podczas premiery nowych urządzeń bardzo dużo czasu poświęciła na ekologię oraz potrzebę wdrażania tej idei. W związku z tym w pudełku nie znajdziemy już ładowarki oraz słuchawek, aby ograniczyć produkcję elektrośmieci. Co więcej, Apple postawiło sobie za cel zmodyfikowania procesów produkcji, montażu, pakowania i recyklingu urządzenia w taki sposób, aby były one neutralne dla środowiska. Do pudełka dołączony zostanie jednak kabel USB-C do Lightning, który można wykorzystać do ładowania urządzenia z użyciem adaptera ściennego lub też laptopa.