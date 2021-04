iPhone 12 - czy warto go kupić? Jaka wersja najlepsza?

IPhone 12 trafił na sklepowe półki w 4 wariantach. Wersje są dość mocno zróżnicowane, dzięki czemu nie da się jednoznacznie określić tego modelu w 2 słowach. Jeżeli bliżej przyjrzymy się każdemu z osobna, to szybko dojdziemy do wniosku, że z pozoru najbardziej ubogi iPhone 12 mini jest znakomitą alternatywą dla konkurencji. Co jeszcze warto wiedzieć o tym modelu? Czy warto go kupić?

iPhone 12 – niełatwy wybór

Jeżeli przymierzamy się do zakupu tego smartfona, to możemy wpaść w nie lada dylemat. W końcu na rynku dostępne są aż 4 wersje tego samego modelu. Jeszcze żaden producent nie zdecydował się na taki krok. Taka sytuacja w praktyce oznacza to, że niemal każdy jest w stanie wybrać telefon dostosowany do własnych, indywidualnych potrzeb. IPhone 12 Pro Max w RTV Euro AGD wyróżnia się nieziemskim aparatem oraz wsparciem dla AppleRAW co jest gratką dla wielbicieli fotografii. Posiada również boczną obudowę wykonaną nie z aluminium, lecz ze stali chirurgicznej co wzmacnia jej odporność na uszkodzenia i zarysowania. Jest to absolutnie topowy smartfon na rynku, nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

Fani tańszych i bardziej kompaktowych rozwiązań również mogą być mile zaskoczeni. Chodzi o iPhone 12 mini w RTV Euro AGD. Obecnie na rynku bardzo ciężko spotkać kompaktowy telefon o wielu możliwościach. Producenci odchodzą od produkcji niewielkich telefonów, na rzecz konstrukcji z ekranami powyżej 6 cali. Tak naprawdę jedyną słuszną alternatywą na rynku jest iPhone SE z 2020 roku, który jest niejako kopią iPhone 8, tyle że z lepszym procesorem. Jego wygląd może nie wskazywać na to, że jest to najnowocześniejszy telefon z górnej półki. Tak więc Apple postanowiło wprowadzić na rynek godnego rywala, czyli iPhone 12 mini. Jest to smartfon z 5,4-calowym ekranem. Dzięki prawie niewidocznym ramkom cała konstrukcja ma niewielkie wymiary: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm.

Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o same gabaryty telefonu. Uwagę zwraca także specyfikacja, która jest godna podziwu. Do dyspozycji mamy jeden z najwydajniejszych procesorów dostępnych na rynku – A14 Bionic z ekranem OLED. Aparat wykonuje dobrej jakości zdjęcia, a bateria nie psuje pierwszego wrażenia, jak miało to miejsce w przypadku starszych modeli iPhone’a.

Jakie modele iPhone 12 – wielkość ekranów

Jeżeli już o wielkości mowa, to zatrzymajmy się chwilę dłużej przy tym parametrze. Omówiliśmy już najmniejszy sprzęt z rodziny 12-stek. W sklepach dostępne są również iPhone w wersji podstawowej, Pro oraz Pro Max. Podstawową cechą, która odróżnia te warianty od siebie, jest oczywiście wielkość ekranu. Model Pro podobnie jak podstawowa wersja, dysponuje 6.1-calowym wyświetlaczem, Pro Max natomiast charakteryzuje się przekątną ekranu 6.7 cala. Wersje Pro są wyposażone również w ulepszony aparat z 3 obiektywami. Dostępne są w nieco innych kolorystycznych wersjach.

iPhone 12 – jaki procesor i ile pamięci RAM?

Sercem smartfonów z serii 12 jest jak już wcześniej wspomnieliśmy procesor Apple A14 Bionic z sześcioma rdzeniami. Jak zapewnia sam producent, jest to o 50 % bardziej wydajne rozwiązanie niż w przypadku konkurencji. Ciekawostką jest fakt, że ilość RAMu jest identyczna jak we wcześniejszych modelach i wynosi 4 GB. Jest jednak nieco inaczej, jeżeli chodzi o wersje Pro. Zostały one wyposażone w 6 GB RAM. Jeżeli chodzi o pamięć urządzenia, to możemy zakupić wersje z 64, 128, 256, a nawet 512 GB.

iPhone 12 – gratka dla fotografów

Nie od dzisiaj firma Apple słynie z tego, że wypuszcza na rynek telefony, które potrafią robić zapierające dech w piersiach zdjęcia. To ulubione smartfony dużej ilości influencerów, którzy pokochali je za jasne obiektywy i wysokiej jakości obraz. Wybierając iPhone 12, również się nie zawiedziemy, jeżeli poszukujemy telefonu, który wykona zapierające dech w piersi fotografie.

Apple zastosowało aparaty o rozdzielczości 12 MGpix, jednak o większej matrycy oraz powiększonych pikselach. Umożliwia to wykonywanie jeszcze lepszej jakości zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. Siedem soczewek zastosowane w obiektywie pozwala na wyeliminowanie wszelkich zniekształceń obrazu, a stabilizacja sprawia, że zdjęcia wychodzą dobrze nawet w ruchu. Wersje Pro dodatkowo wyposażone są w system LIDAR, czyli laserowy skaner odległości oraz teleobiektyw z zoomem optycznym.

iPhone 12 – bateria

Smartfony spod skrzydła firmy Apple nigdy nie charakteryzowały się dużą pojemnością baterii. Niestety nie inaczej jest tym razem. Podstawowy model iPhone oraz Pro posiadają baterię o pojemności 2815 mAh. Wersja Pro Max pozostawia nam do dyspozycji jednak baterię o pojemności aż 3687 mAh. Warto jednak dodać, że telefony giganta z Coupertino posiadają niesamowitą optymalizację pracy, która pozwala na długie działanie baterii, nawet jeżeli jest ona niewielkiej pojemności.

iPhone 12 – czy warto?

Wybór iPhone’a z rodziny 12-stek może być nie lada wyzwaniem. Jeżeli zależy nam na kompaktowej konstrukcji, z pewnością wybierzemy wariant mini. Jeżeli poszukujemy smartfona z doskonałym aparatem i niemal najlepszymi parametrami na rynku to iPhone 12 Pro Max z pewnością spełni nasze oczekiwania. Jednak gdy poszukujemy czegoś pomiędzy, możemy wybrać wersje podstawową. Niezależnie od modelu warto zakupić iPhone w RTV Euro AGD ze względu na duży wybór i przystępne ceny.