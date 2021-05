iPhone 11, 12, a może 12 pro? Wybieramy telefon od Apple'a

W oczekiwaniu na premierę iPhone'a 13, która odbędzie się najprawdopodobniej jesienią tego roku, przyglądamy się poprzednim produktom od Apple'a: iPhone'owi 11 z 2019 roku i ubiegłorocznych iPhone'om z serii 12. Który z nich warto teraz kupić?

1. Phone X i Xs (2017-2018)

2. iPhone SE 2 (2020)

3. iPhone 11 (2019)

4. iPhone 11 Pro i 11 Pro Max (2019)

5. iPhone 12 (2020)

6. iPhone 12 Pro/ Pro Max (2020)



Od czasów premiery pierwszego urządzenia mobilnego od Apple'a minęło już 14 lat. W 2007 roku prezentował je z dumą sam Steve Jobs, choć być może sam nie przewidywał, że telefon, który trzymał w ręce, zrewolucjonizuje branżę technologiczną i cały świat. Ów pierwszy iPhone nie obsługiwał jeszcze sieci 3G, co sprawia, że dziś jest to już sprzęt praktycznie bezużyteczny, jednak jego następca pozbawiony jest tej wady i sprawuje się nawet współcześnie całkiem nieźle. Skądinąd, nazwany on został właśnie iPhone 3G. Tak jest - drugi iPhone był trzeci w numeracji, dlatego w 2017 roku odbyła się premiera iPhone'a X wkrótce po modelach 8 i 8+, z pominięciem numeru 9.

Mniejsza jednak o zawiłości historyczne - najważniejsze pytanie to to, który model telefonu z jabłuszkiem kupić teraz, w 2021 roku. Dla celów tego poradnika zakładamy, że mowa o modelu nieużywanym i wydanym stosunkowo niedawno, tak by mógł posłużyć jeszcze przez długie lata. O ile więc najnowsza odsłona iOSa dostała jeszcze aktualizację na iPhone'y serii 6 z 2015 roku, zakup tak starego modelu jest na dłuższą metę nieopłacalny. To samo dotyczy ich następców z serii 7 i 8, które prawdopodobnie nie będą długo jeszcze obsługiwane przez Apple'a pod względem oprogramowania. Pierwszym iPhonem, którym warto się zainteresować w 2021 roku, będzie iPhone X.

iPhone X i Xs (2017-2018)

iPhone X i iPhone Xs, dwa bliźniaczo do siebie podobne telefony wydane w różnym czasie (odpowiednio listopad 2017 i wrzesień 2018 roku), to wciąż telefony, które warto kupić - jeśli tylko dostaniemy je w dobrej cenie. Z pewnością nie warto więc wydawać na nie więcej, niż 1500 złotych. Mamy tu już wyświetlacz OLED i nowoczesny procesor, który zapewni wydajną pracę. Jeżeli chcemy dostać iPhone'a w dobrej cenie, a nie przekonuje nas budżetowa wersja iPhone'a SE 2 z ubiegłego roku - iPhone serii X to wciąż dobry pomysł.

iPhone SE 2 (2020)

Do niedawna telefony Apple nie kojarzyły się z budżetowymi rozwiązaniami, ale zmieniło się to wraz z premierę iPhone'a SE, który w 2020 roku ujrzał swoją drugą wersję. Dziś można go kupić w cenie poniżej 2000 złotych. Rzeczą, która może niektórych odrzucić od tego świetnego modelu telefonu jest jego wygląd, który może wydawać się nieco archaiczny. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom - zawiera on w sobie dokładnie ten sam, wydajny procesor, co topowe modele iPhone 11 i 11 Pro. Z tego powodu, jeśli komuś zależy na dobrej cenie telefonu i chce kupić iPhone'a na wiele lat, model SE 2 to strzał w dziesiątkę - nawet jeśli nie posiada on teleobiektywu czy innych gadżetów, a jego ekran to zaledwie 4,7 cala.

iPhone 11 (2019)

Flagowiec z 2019 roku to najlepiej obecnie sprzedający się telefon komórkowy na świecie. Są ku temu powody: idealne zbilansowanie techniczne, bardzo wydajny procesor z 4 GB RAM-u, duża bateria 3110 mAh, która pozwala na dwa dni swobodnego użytkowania bez ładowania. Dodatkowo wyposażony jest on w ultraszeroki obiektyw, a brak teleobiektywu znanego z najnowszej wersji iPhone'a zbytnio nie doskwiera. Cena? iPhone 11 w RTV Euro AGD w wersji 64 GB kosztuje obecnie 2999 złotych.

iPhone 11 Pro i 11 Pro Max (2019)

Ceny "wersji premium" Iphone'a 11 są podobne do iPhone'a 12 - zapłacimy za nie od 3500 do nawet 5000 złotych. Z tego powodu, choć są to dobre telefony, obecnie ich kupno nie jest uważane za opłacalne. Co więcej, Apple wycofał się z ich sprzedaży, więc ich dostępność jest bardzo ograniczona. Możemy co najwyżej celować w ich kupno z drugiej ręki.

iPhone 12 (2020)

Najnowszy model iPhone'a różni się od poprzedniej przede wszystkim lepszą, bardziej estetyczną stylistyką. Ponadto jest tu kilka nowości i gadżetów, m.in. zintegrowany z obudową magnes MagSafe, który ułatwia korzystanie z bezprzewodej ładowarki oraz doczepianie akcesoriów. Ważniejsze jest jednak to, co w środku: bardzo wydajny procesor A14 Bionic, obsługa sieci 5G oraz oczywiście ekran OLED Super Retina XDR, którego przewaga nad tradycyjnym IPS jest bardzo widoczna. Cena? iPhone 12 w RTV Euro AGD w wersji 128GB kosztuje obecnie ok. 4 tys. złotych.

iPhone 12 Pro/ Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro i Pro Max to obecnie najlepsze i najdroższe telefony w ofercie Apple'a i z pewnością jedne z najlepszych telefonów, jakie obecnie oferuje rynek (jeśli nie najlepsze). Różnica widoczna jest już na pierwszy rzut oka: boczne krawędzie tych ekskluzywnych modeli wykonane są z chirurgicznej stali nierdzewnej. Dostępne są one w czterech wersjach kolorystycznych: złotej, srebrnej, pacyficznej i grafitowej. Przekątna iPhone'a 12 Pro to 6,1 cala, 12 Pro Max - 6,7 cala. W porównaniu do "zwykłej" wersji poprawiono też wiele elementów, w tym aparat - w wersji Pro mamy dodatkowy teleobiektyw z 4-krotnym zoomem optycznym. Iphone 12 Pro w RTV Euro AGD to koszt ok. 5 tysięcy złotych.

Który więc iPhone wybrać w 2021 roku? Póki co oferta Apple'a prezentuje się bardzo przejrzyście. Jeśli szukamy flagowca, ale nie chcemy przepłacać - wybierzmy Iphone'a X. Iphone SE 2 to doskonały budżetowiec w cenie zaledwie 2 tysięcy złotych, lecz parametrami najlepszych telefonów tej marki. Za ok. 3 tysiące złotych kupimy Iphone'a 11, ok. 4 tysiące wydamy na najnowszego iPhone'a 12, a jeśli cena nie gra roli - wybierzmy iPhone'a 12 Pro.