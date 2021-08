WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne euro + 4 kuchniagotowanieremont kuchnisprzęt agd Modest Wilanowski Dzisiaj, 10-08-2021 10:50 Artykuł poleca RTV EURO AGD Intuicyjne gotowanie – żaden przepis nie będzie wyzwaniem Nowoczesne sprzęty kuchenne to nie tylko oszczędność pieniędzy (zużywają mniej energii) czy czasu (np. wydajność płyty grzewczej i jej moc przekładają się wprost na czas gotowania). To także intuicyjna obsługa, która sprawia, że nawet dla osób nieprzepadających za spędzaniem czasu w kuchni gotowanie według rozbudowanych i skomplikowanych przepisów nie jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, nowoczesne urządzenia oprócz pomocy kucharzowi, pozwalają na dokładną kontrolę – czy to temperatury gotowania, czy czasu i temperatury pieczenia. Share Źródło: Pixabay Jeśli nie przepadamy za samodzielnym gotowaniem, nie mamy na nie czasu lub do niego cierpliwości – lub wręcz przeciwnie, uwielbiamy wymyślne przepisy a naszym guru jest Alain Ducasse (zdobywca 19 gwiazdek Michelin) – zdecydowanie powinniśmy zainteresować się sprzętami wspomagającymi każdego kucharza. Bosch MUM5XW40 z przystawką do lodów Urządzenie uznanego producenta, o dużej mocy aż 1000W, to robot kompletny. Wyposażony we wbudowaną wagę, pozwala na proste i szybkie odmierzanie składników, a planetarny system mieszania w trzech kierunkach pozwala równomiernie i szybko wymieszać je wszystkie. Unoszone ramię ułatwia korzystanie i dodawanie kolejnych elementów przygotowywanej potrawy. W zestawie znajdują się akcesoria umożlwiające mieszanie, ubijanie, zagniatanie, rozdrabnianie, mielenie oraz wyciskanie. szybkie i łatwe przygotowywanie zdrowych napojów, shake'ów lub wyjątkowych koktajli możliwe jest dzięki montowanemu mikserowi kielichowemu o pojemności 3,9 litra. Dodatkowym wyposażeniem, które na pewno docenimy latem, jest przystawka do robienia lodów. Płyta indukcyjna Electrolux Slim-fit CIV654 Płyta Electrolux o wymiarach 59 cm x 52 cm, wykonana ze szkła ceramicznego, wyposażona została w 4 pola indukcyjne. Jej wymiary pozwalają na umieszczenie w blacie o grubości zaledwie 28 mm, podczas gdy standardowe płyty są zbyt głębokie i wymagają grubszych blatów. Funkcja FlexiBridge zapewnia elastyczność dzięki trzem układom pól grzewczych – w zależności od rozmiary naczyń możemy poszczególne pola łączyć. Ponadto pola Infinite automatycznie dostosowują się do rozmiaru i kształtu garnków i patelni. Błyskawiczne rozgrzanie patelni lub szybkie zagotowanie wody możliwe jest dzięki funkcji szybkiego podgrzewania PowerBoost. Intuicyjne, błyskawiczne sterowanie mocą odbywa się za pomocą panelu Direct Access. Funkcje Pauza oraz EcoTimer pozwalają oszczędzać energię, a 3-stopniowe wskaźniki ciepła resztkowego pokazują dokładnie, które strefy grzewcze nagrzały się od naczynia i jak bardzo. Bezpieczeństwo obsługi zapewnia szereg funkcji dodatkowych, takich jak chłodzenie obudowy, blokada przed przypadkowym uruchomieniem czy zabezpieczenie przed przegrzaniem. Electrolux SteamBoost COB8S39WZ Piekarnik parowy serii 800 to idealne perfekcyjny wybór dla pasjonatów gotowania. Idealnie nadaje się do wypiekania ciast i chleba, pieczenia mięs i zapiekanek oraz gotowania na parze dziesiątek potraw. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii piekarnika parowego możemy wydobyć niepowtarzalne smaki i aromaty, zachować soczystość pieczonych potraw oraz gotować zdrowiej – wykorzystując mniej tłuszczu i oleju. A wszystko nawet 20% szybciej niż w przypadku tradycyjnych piekarników. Obsługa jest banalnie prosta – wybieramy żądaną temperaturę, a piekarnik sam ustawia poziom pary. Dodatkowo, urządzeniem sterować możemy za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne – łącznie z powiadomieniami o zakończeniu pieczenia lub ostrzeżeniami. Prostota obsługi i bezpieczeństwo korzystania. Tryb szybkiego nagrzewania piekarnika pozwala o 40% skrócić czas przygotowania piekarnika do pracy w wymaganej temperaturze. Urządzenie działa w zakresie temperatur 30 – 230’C i oferuje funkcje pieczenia (w tym pizzy), rozmrażania, suszenia, termoobiegu, grilla i wyrastania ciasta. Siemens TP507R04 Koniec wieńczy dzieło, a dobra kawa wieńczy posiłek. Z automatycznym ekspresem przygotowanie ulubionych kaw nie będzie wyzwaniem – by skosztować idealnie zaparzonej, aromatycznej kawy nie trzeba wybierać się do modnych kawiarni. Inteligentny system sensoFlow odpowiada w ekspresie Siemens za dobór właściwej temperatury parzenia, ponieważ to od niej zależy jakoś przyrządzonego naparu. Ceramiczny młynek ceramDrive zapewnia precyzję działania i idealną grubość mielenia ziaren, a całość obsługuje się za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego z wyświetlaczem. Dzięki wbudowanemu spieniaczowi do mleka przygotujemy nie tylko mocne espresso czy americano, ale także takie klasyki jak latte, cappuccino czy flat white. Utrzymanie higieny urządzenia ułatwia automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym przygotowaniu kawy z mlekiem. VDB Cube P Glass Jako uzupełnienie wyposażenia nowoczesnej kuchni, designerski okap ścienny. Wydajne urządzenie zapewnia przepływ nawet 375 metrów sześciennych na godzinę. Wyposażone w diodowe oświetlenie sprawia, że praca w kuchni jest bezpieczna i komfortowa. Filtr przeciwtłuszczowy oddziela tłuszcz od pochłanianych oparów. Dzięki temu tłusty nalot nie tworzy się na ścianach i meblach. Filtr wykonany z aluminium jest odporny na korozję i przystosowany do wielokrotnego czyszczenia. Funkcja turbo pozwala na skuteczne usuwanie wszystkich oparów powstających podczas gotowania – dzięki maksymalnej mocy okap szybko pochłania nawet najsilniejsze zapachy. Skokowa, 4 stopniowa regulacja prędkości odbywa się za pomocą elektronicznego panelu. Jak na urządzenie o takiej mocy i wydajności generowany hałas 62 dB nie jest uciążliwy. Nowoczesność w dobrej cenie Wspomniane urządzenia mogą wydatnie wspomóc nasze kuchenne wysiłki – wykorzystanie nowoczesnych technologii zwiększa komfort korzystania, poprawia bezpieczeństwo oraz redukuje koszty codziennego użytkowania. To zdecydowanie urządzenia dla osób wymagających – tych, którzy chcą oszczędzić i zachować kontrolę na przebiegiem gotowania. A do tego urządzenia tej (najwyżej) klasy wcale nie muszą rujnować domowego budżetu, co udowadnia oferta Euro RTV AGD. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł poleca RTV EURO AGD Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze