Artykuł sponsorowany Internetowa wypożyczalnia filmów – jak działa VOD? Dziś trudno już znaleźć tradycyjną wypożyczalnię filmów. Stały się one mało rentowne i mało wygodne. Trzeba udać się do takiej wypożyczalni, znaleźć interesujący nas film na półce, zapłacić za jego wypożyczenie, wrócić do domu, a po seansie – znów wybrać się do wypożyczalni, by oddać film. W efekcie więcej czasu spędzamy na dojazdach i w wypożyczalni niż na samym domowym seansie – a nie o to przecież chodzi. Dlatego wygodną i tańszą alternatywą stały się internetowe wypożyczalnie filmów. Zobacz, jak one działają i dlaczego warto z nich korzystać. Internetowa wypożyczalnia filmów – jak działa VOD? (materiały partnera) Czym jest VOD? VOD to skrót od angielskiego terminu video on demand, co dosłownie przekłada się jako film na żądanie. Jest to nowoczesna usługa umożliwiająca wypożyczenie filmu bez ruszania się z domu. Dzięki VOD możesz mieć dostęp do internetowej wypożyczalni filmów ze swojego salonu! Serwisy VOD oferują bogaty wybór filmów i nie tylko. Możesz w nich znaleźć najnowsze hollywoodzkie produkcje, które przed chwilą gościły na ekranach kin. Możesz też znaleźć produkcje niezależne lub takie, które nie były emitowane w polskich kinach. To prawdziwa gratka dla kinomanów, którzy zyskują dostęp do wielu polskich i zagranicznych tytułów, trudno dostępnych w inny sposób. W ramach VOD można oglądać nie tylko filmy. Serwisy tego typu udostępniają także seriale, programy satyryczne, edukacyjne, przyrodnicze czy bajki dla dzieci. Praktycznie każdy znajdzie tam coś ciekawego, co pozwoli mu się zrelaksować w wolny dzień lub po pracy. A nawet więcej – ponieważ serwisy VOD często mogą działać na różnych urządzeniach, w tym urządzeniach mobilnych. Zatem dzięki internetowej wypożyczalni filmów możesz uprzyjemnić sobie długą podróż, oglądając wybraną produkcję na ekranie swojego tabletu, a nawet smartfona! materiały partnera (materiały partnera) Jak działa VOD? Internetowa wypożyczalnia filmów może działać na kilka sposobów. Do najczęściej spotykanych należą wypożyczalnie na abonament oraz takie, w których płacimy za każdy pojedynczy film. W przypadku wypożyczalni na abonament wykupujemy usługę, płacąc za nią co miesiąc. Dostajemy dostęp do zbioru filmów i programów, z którego możemy dowolnie korzystać, nie ponosząc dodatkowych opłat. Każdy film i program, który znajduje się w ofercie dostawcy, możemy odtworzyć o dowolnej porze i dowolną ilość razy. W drugim przypadku płacimy za każdy obejrzany materiał osobno. Jeśli chcesz obejrzeć np. dany film, płacisz niewielką kwotę za jego udostępnienie. Od tego momentu możesz go obejrzeć kiedy chcesz i ile razy chcesz – przez określony czas, zwykle wynoszący 2-3 dni. Niektóre serwisy umożliwiają tylko jednorazowe obejrzenie materiału – zależy to od dostawcy. Jeśli usługa VOD udostępniana jest przez dostawcę telewizji cyfrowej, wtedy koszt wypożyczenia dodawany jest do miesięcznej faktury, jeśli przez zewnętrzny serwis – wtedy zwykle zapłacić musimy z góry. Internetowa wypożyczalnia filmów to rozwiązanie dające wiele możliwości. Jest elastyczne, więc można je dostosować do każdego stylu życia. Bez względu na to, czy wolisz oglądać ekscytujące filmy wieczorem, czy spędzić weekend na oglądaniu całego sezonu serialu – VOD będzie wygodnym rozwiązaniem.