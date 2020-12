WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany Internet stacjonarny czy mobilny – jaki wybrać? Wszyscy korzystamy z internetu, ale robimy to na różne sposoby. Dla jednych jest to przede wszystkim narzędzie komunikacji lub zdobywania informacji – w pracy czy nauce. Dla innych internet stanowi niezastąpione źródło rozrywki, zapewniając dostęp do filmów, seriali czy gier. Warto zatem dostosować swój internet do posiadanych potrzeb. Dlatego rozważymy dziś dwie możliwości: internet mobilny oraz stacjonarny. Czym różni się internet mobilny od stacjonarnego? Nazwy internetu mobilnego i stacjonarnego zdradzają podstawową różnicę między nimi. Internet stacjonarny dostarczany jest pod konkretny adres – mieszkania, domu czy biura. Choć może być doprowadzany różnymi sposobami (tradycyjnymi kablami miedzianymi lub światłowodem), działać będzie tylko na ograniczonym obszarze i z określoną, względnie stałą prędkością. Natomiast internet mobilny działać będzie bez względu na położenie – zarówno w mieszkaniu, jak i poza nim. Internet mobilny wykorzystywany jest często na urządzeniach mobilnych, czyli na tabletach, smartfonach czy laptopach. Zalety internetu stacjonarnego Internet stacjonarny oferowany jest zazwyczaj bez limitu danych. Oznacza to, że płacisz za usługę bez względu na to, czy pobierasz setki gigabajtów, czy znacznie mniej. Różnica w cenach internetu stacjonarnego dotyczy prędkości przesyłu danych. Tu internet stacjonarny może mieć znaczącą przewagę nad internetem mobilnym, ponieważ w przypadku światłowodów prędkość pobierania danych może być naprawdę imponująca. Warto zwrócić uwagę na to, czy łącze stacjonarne jest symetryczne, czy asymetryczne. Łącze asymetryczne ma różną maksymalną prędkość pobierania i wysyłania danych – pobieranie jest szybsze. W przypadku łącza symetrycznego te wartości są takie same. Internet stacjonarny jest też odporny na działanie warunków atmosferycznych i nie dotyczy go problem zasięgu. Internet stacjonarny warto wybrać, kiedy w danym mieszkaniu, domu czy biurze dużo osób korzysta z niego w tym samym momencie, a zużycie transferu jest znaczne. Sprawdzi się jako internet rodzinny, gdy za jego pośrednictwem oglądane są filmy, seriale, pobierane lub wysyłane duże pliki, a także w przypadku graczy. Zalety internetu mobilnego Internet mobilny działa zwykle na wskazanym urządzeniu (smartfonie), choć możliwe jest np. udostępnienie łącza innym urządzeniom (np. komputerom) przez funkcję hot spota w telefonie. Internet mobilny często ma ograniczony transfer, czyli ilość megabajtów lub gigabajtów, jakie można pobrać/wysłać w skali miesiąca. Po wyczerpaniu limitu prędkość przesyłu znacząco spada, aż do jego odnowienia. Internet mobilny uzależniony jest od zasięgu, jednak obecnie można uzyskać połączenie w większości miejsc i praktycznie we wszystkich miastach. Internet mobilny sprawdzi się idealnie dla tych, którzy często korzystają z internetu na swoich smartfonach. Jest też świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć dostęp do sieci w różnych miejscach, także w podróży. Jeśli szukasz dostępu do internetu także poza swoim miejscem zamieszkania, internet mobilny będzie dobrym rozwiązaniem.