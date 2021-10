Internet raptownie zwalnia? Winne jest złe ustawienie routera

Jeżeli przemeblowanie nie zda egzaminu, możesz zdecydować się na zakup powielacza sygnału. Urządzenie ma za zadanie wychwycić sygnał pochodzący z routera, odpowiednio go wzmocnić, a następnie wysłać do pozostałych urządzeń w pobliżu. Nie musisz łączyć go z jakimkolwiek urządzeniem, wystarczy podpiąć go do gniazdka i połączyć z twoim routerem. Zwróć uwagę przede wszystkim na moc anten, ich liczbę i pasma transmisji danych. Standardem jest pasmo 2,4 GHz, które jest podatne na zakłócenia. Alternatywne pasmo 5G oferuje znacznie lepszą jakość sygnału.